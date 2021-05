Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Il sabato che aspetta impaziente voi amici del Capricorno sembra essere veramente vantaggioso a livello lavorativo e personale, oltre che sentimentale! Ad essere solamente un po’ carente sarà l’aspetto sessuale ed erotico, ma nulla di così marcatamente influente nella vostra esistenza!

Un generale desiderio di rinnovamento vi animerà, spingendovi ad intraprendere alcune buone strade. Solamente verso sera potreste avvertire una notevole stanchezza, ma che vi farà andare a dormire con un gran sorriso in faccia! La domenica sarà all’insegna del recupero, quindi datevi da fare ora!

Oroscopo Capricorno, 29 maggio: amore

Molto buono l’aspetto emotivo e sentimentale della vostra bella relazione stabile, carissimi amici nati sotto il Capricorno! Potrete saldare notevolmente l’unione con la vostra dolce metà, ma la sfera sessuale sarà notevolmente compromessa.

Voi single, invece, dovreste decisamente lasciare le vostre insicurezza e paure a casa, uscire e buttarvi, senza curarvi delle conseguenze o di quello che sarà, lo scoprirete strada facendo, per ora divertitevi un po’!

Oroscopo Capricorno, 29 maggio: lavoro

Molto buono, ed accentuato dagli astri nella vostra orbita, l’aspetto lavorativo di questo sabato! Tutto attorno a voi precederà a gonfie vele in giornata, permettendovi anche di concentrarvi veramente a fondo sui progetti che avete in ballo in questo momento! Se ambite ad un cambiamento, non mollate ed impegnatevi, troverete molto presto la strada giusta per ottenerlo!

Oroscopo Capricorno, 29 maggio: fortuna

Infine, per quanto riguarda la Dea bendata della fortuna, qualche piccola sorpresa o evento lieto vi attende in giornata, carissimi amici del Capricorno! Tuttavia, potreste finire per non incontrarla nemmeno, trasportati come sarete dai vostri bei progetti e ambizioni!