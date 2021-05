Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Cari amici dei Pesci, nel corso di questo sabato sembrate essere interessati dalla buonissima posizione della Luna nei vostri piani astrali! Tuttavia, c’è da tenere a mente che il luminare notturno, per voi, non si configura mai in opportunità o influenze concrete, ma solo in sensazioni ed emozioni particolari.

La giornata in sé non sembra essere particolarmente positiva né per l’aspetto amoroso, né per quello lavorativo, soggetti ad alcuni possibili problemi fastidiosi. Procedete con calma, senza correre e senza pretendere nulla, non dovreste incappare in nessuna complicazione! Voi single forse dovete prendere una decisione leggermente sofferta.

Leggi l’oroscopo del 29 maggio per tutti i segni

Oroscopo Pesci, 29 maggio: amore

Amici single dei Pesci, se il vostro cuore batte per qualcuno, ma non vi sembra che ci sia terreno fertile per una relazione, allora forse decidere di lasciar perdere potrebbe essere un’idea vincente.

Certo, potreste non volerlo fare, nell’illusione che prima o poi i suoi sentimenti muteranno, ma così facendo rischiate di perdere molto tempo, per poi non ottenere realmente nulla alla fine di tutto. Buone possibilità per le coppie, ma nulla di entusiasmante vi dovrebbe interessare.

Oroscopo Pesci, 29 maggio: lavoro

Il lavoro sembra poter procedere normalmente in giornata, privo di grandi problemi o possibilità. Tuttavia, un leggero senso di sconforto e noia potrebbe quasi indubbiamente cogliervi, riducendo la vostra produttività. Ma è sabato, cercate di non inseguire le vostre ambizioni sprecando tutte le energie che vi animano, per garantirvi un po’ di serenità e tranquillità in più dalla serata!

Oroscopo Pesci, 29 maggio: fortuna

Per quanto riguarda la Dea bendata della fortuna, invece, qualcosa di piccolo, e forse non così tanto gratificante, sembrate poterlo ricevere anche in questa giornata. Tenete gli occhi aperti, perché potrebbe portarvi una leggera felicità, decisamente appagante.