Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Carissimi Sagittario, un ottimo cielo vi si aprirà davanti per questo sabato! La Luna positiva vi suggerisce, ed invita, ad uscire, divertirvi, organizzare e non stare mai fermi, cercate di assecondarla perché vuole portarvi verso grandissime opportunità e novità. Sul posto di lavoro sembra possibile che riusciate a portare avanti i vostri bei progetti, magari cercando anche l’aiuto di qualcuno che vi sta vicino!

Domenica sarà una buonissima giornata, ma anche questo sabato non scherza, quindi godetevi questo meraviglioso fine settimana!

Oroscopo Sagittario, 29 maggio: amore

Chi di voi è impegnato in una relazione stabile dovrebbe cercare, nel corso di questo sabato di evitare di far sorgere inutili incomprensioni con la propria dolce metà. Venere e Mercurio vi sono opposti e rendono il dialogo leggermente problematico, ma basterà esprimersi con calma e attenzione, fermandosi e facendo ammenda nel caso fosse opportuno e tutto procederà al meglio cari Sagittario!

Oroscopo Sagittario, 29 maggio: lavoro

Il lavoro dovrebbe veramente procedere privo di qualsiasi problema o inghippo, permettendovi anche di fare qualche passo in avanti rispetto alle vostre belle ambizioni! Datevi da fare, ma occhio a non sprecare così tutte le vostre energie o non potrete godere veramente a fondo della bella serata che gli astri sembrano promettervi.

Oroscopo Sagittario, 29 maggio: fortuna

Per quanto riguarda la Dea bendata della fortuna, invece, sembra essere lì ad osservarvi dall’alto della vostra orbita celeste, amici nati sotto il Sagittario!

Non è chiaro se voglia o meno intervenire nel vostro sabato, ma lasciate che il destino vi stupisca, senza volervi preparare in anticipo!