Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

La vostra giornata di sabato, cari Gemelli, sembra essere segnata ancora dalla buona presenza della Luna nella vostra orbita celeste! Sembrate essere davanti ad un periodo all’insegna della ripresa e del recupero, anche se questa settimana dovrebbe esservi andata piuttosto bene. I vostri passi nella giornata sembrano essere tutti fini ad un unico obbiettivo, inseguire il futuro che vi siete disegnati in mente, non abbiate paura!

Buonissime le prospettive amorose, soprattutto nel caso abbiate iniziato una nuova relazione da poco tempo!

Oroscopo Gemelli, 29 maggio: amore

Amici dei Gemelli, se aveste iniziato da poco una relazione amorosa, questa giornata di sabato sarà fondamentale per voi per accentuare e saldare il rapporto che vi lega! Se ambiste, dunque, ad una relazione stabile e duratura, non abbiate paura di dovervi impegnare, né di assumervi le necessarie responsabilità.

Chi è single potrebbe, magari, attendere domenica per andare incontro a qualche nuove opportunità emozionante!

Oroscopo Gemelli, 29 maggio: lavoro

Bene per il lavoro, completamente escluso dai transiti che interessano la vostra orbita di sabato. Questa non è una cosa negativa, non preoccupatevi, significa solo che le cose dovrebbero procedere nella classica tranquillità, senza donarvi opportunità e senza causarvi problemi. Fate quello che dovete, ma poi uscite a divertirvi che le opportunità sono buone!

Oroscopo Gemelli, 29 maggio: fortuna

Infine, cari Gemelli, sembrate poter essere interessati anche da un minimo influsso da parte della Dea bendata della fortuna!

Dovreste essere in grado di incappare in una piccola sorpresa nel corso della giornata, quindi cercate di guardarvi bene attorno per non lasciarvela sfuggire!