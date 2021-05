Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Cancro.

Carissimi Cancro, gli astri non sembrano proprio intenzionati a lasciarvi in pace neppure nel corso di questo sabato. Il clima che permea i vari aspetti della vostra vita sembra essere piuttosto negativo, ma con uno sguardo più ampio verso il vostro futuro, sembra attendervi un cielo veramente bello e soleggiato nei prossimi giorni, tenete duro!

Cercate di evitare il più possibile di prendere qualsiasi tipo di decisione per la vostra vita in questo sabato, soprattutto per quanto riguarda la sfera privata, perché potreste incappare veramente in brutte ripercussioni. L’insoddisfazione sarà il sentimento che proverete in maggior misura.

Oroscopo Cancro, 29 maggio: amore

Nel caso siate impegnati in una relazione stabile e che nell’ultimo periodo non ha sofferto di alcun tipo di problema, allora questo sabato non dovrebbe causarvi grossi fastidi.

Magari, nel caso in cui non dobbiate lavorare, organizzate qualcosa con la vostra dolce metà, dal contatto tra voi due dovreste riuscire a tirare fuori il meglio che avete nel cuore, sperimentando un piccolo ma gratificante senso di sicurezza e tranquillità.

Oroscopo Cancro, 29 maggio: lavoro

Anche il lavoro procederà in maniera simile all’amore in questo sabato, cari Cancro. Poteste scegliere se lavorare o meno, non dovrei neppure dirvi cosa prediligere, ma se foste costretti a lavorare, allora cercate solo di far fondo a tutta la vostra pace interiore. Occhio alle decisioni che prendete e alle risposte che date, per sbagliare ci vuole veramente poco e voi sembrate essere piuttosto portati a farlo dai brutti transiti astrali.

Oroscopo Cancro, 29 maggio: fortuna

Per quanto riguarda la Dea bendata della fortuna nel corso di questo sabato sembra osservarvi, amici nati sotto il Cancro. Non sembra volervi influenzare direttamente, né garantire grandi opportunità, ma forse potrebbe aiutarvi a schivare qualche problema quotidiano.