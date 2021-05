Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Cari Vergine, la giornata che vi si parerà davanti questo sabato sembra essere abbastanza buona, forse per via del buon angolo che la Luna andrà ad occupare. Occhio, però, perché vi sarà anche leggermente opposta, facendo nascere dentro di voi una tensione quasi immotivata, oltre ad un nervosismo piuttosto fastidioso.

State attenti a valutare a fondo ciò in cui decidete di impegnarvi, senza avere paura di rinunciare a quelle situazioni che già sapete vi porteranno notevoli fastidi. Presto il vostro cielo muterà aspetto in maniera piuttosto evidente, quindi continuate a tenere duro!

Oroscopo Vergine, 29 maggio: amore

Amici della Vergine single, il vostro sabato sembra essere piuttosto buono, caratterizzato da un buon divertimento, ma anche da pochissime possibilità di conquista, almeno nel caso in cui cerchiate una relazione stabile.

Voi che, invece, già la vivete sembrate dover affrontare un certo senso di monotonia piuttosto marcato, in un generale entusiasmo decisamente sotto la media. Potete, certamente, riuscire a rialzarvi, ma solo nel caso siate veramente disposti ad impegnarvi.

Oroscopo Vergine, 29 maggio: lavoro

La giornata lavorativa di sabato, cari Vergine, non sembra essere né entusiasmante e neppure gratificante. Dovreste, tuttavia, essere in grado di chiudere tutte le vostre abituali mansioni senza grossi problemi, ma occhio a quel nervosismo che vi anima. Potreste, infatti, essere portati a rispondere un paio di volte a colleghi e superiori, finendo per far arrabbiare qualcuno o per farvi guardare storto da quasi tutti in ufficio.

Oroscopo Vergine, 29 maggio: fortuna

La Dea bendata della fortuna, amici della Vergine, sembra essere al vostro fianco, ma riservandovi un appoggio piuttosto carente. Forse, grazie a lei, potreste riuscire a rialzarvi e far luce su quello che provate per la vostra dolce metà, riscoprendo quel piacere che solo in coppia potete trovare e spingendovi ad impegnarvi veramente.