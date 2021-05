Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Amici dello Scorpione, il vostro sabato sembra configurarsi come prevalentemente sereno, anche se qualche transito leggermente dissonante dovreste incontrarlo. La Luna sembra potervi causare un qualche tipo di complicazione, sembrerebbe piccola ma non si può mai dire, o un malessere in uno dei vari aspetti della vostra vita.

Nessuna grande opportunità amorosa sembra attendere i single, mentre chi è impegnato potrebbe trovarsi davanti ad un ultimatum. Giove, però, è positivo, aumentando notevolmente le possibilità che vi si pareranno davanti sul posto di lavoro, sappiatele sfruttare a dovere!

Leggi l’oroscopo del 29 maggio per tutti i segni

Oroscopo Scorpione, 29 maggio: amore

Occhio alla vostra sfera amorosa, cari amici dello Scorpione, nel corso di questo sabato. Innanzitutto, occorre dire che per i single gli astri non sembrano avere nulla di concreto in serbo, ma questo non dovrebbe impedirvi di uscire.

Le coppie, invece, sembrano essere prossime ad un ultimatum, cercate di parlare entrambi liberamente, scoprendo tutte le vostre carte e capendo quanto e se possa valerne la pena continuare.

Oroscopo Scorpione, 29 maggio: lavoro

Il lavoro, cari Scorpione, potrebbe riservarvi un gran numero di soddisfazioni in questa giornata di sabato, grazie soprattutto al buon Giove! Lui accentua le vostre possibilità per cambiare completamente vita, partendo proprio dalla sfera lavorativa, quindi è importante saperle cogliere, anche nel caso vogliate fare carriera nel posto in cui siete ora!

Oroscopo Scorpione, 29 maggio: fortuna

Infine, a non mancarvi sarà anche il buon influsso della Dea bendata della fortuna nel corso di questo sabato. Certamente, amici Scorpione, non aspettatevi chissà che influenza, ma qualcosa potrebbe comunque farvi sorridere, anche solo per un attimo!