Nei giorni scorsi il Tribunale di Milano ha deciso di non separare temporaneamente, come invece era stato chiesto dai pm, la posizione di Silvio Berlusconi da quella degli altri imputati del caso Ruby ter. In aula il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha chiarito quali sarebbero le condizioni di Silvio Berlusconi al momento. In molti si erano chiesti come stesse l’ex premier dopo i numerosi ricoveri in ospedale.

Silvio Berlusconi: le sue condizioni di salute

Il processo andrà avanti, come è stato deciso, e ci sarà anche Silvio Berlusconi. “Le pluripatologie fisiche non hanno possibilità di recupero, perché sono cronicizzate, così come ci sono state descritte, e le patologie, faccio presente che delle tre espresse una è psicologica e l’altra è psichiatrica-neurologica, danno un quadro che merita attenzione“, ha spiegato in aula il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, chiarendo quali siano le condizioni di Berlusconi al momento, riporta Ansa.

Poco prima i giudici del processo Ruby ter hanno detto no alla separazione della posizione di Berlusconi da quelle degli altri imputati per motivi di salute.

Silvia Berlusconi: stralciata la sua posizione a Roma e Siena

È andata diversamente, invece, l’esito arrivato da Roma e Siena: i giudici della Capitale hanno deciso per la separazione della posizione di Silvio Berlusconi da quella di Mariano Apicella, l’altro imputato.

Andata uguale a Siena dove si è deciso per la separazione della posizione di Berlusconi da quella di Danilo Mariani. Intanto è già arrivata la calendarizzazione per il prossimo 2 novembre una nuova udienza del processo romano in cui è imputato Berlusconi.

Approfondisci

Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano. Tajani: “Ha avuto qualche problema, inutile nasconderlo”

Lorenzo Guerrieri, chi è il compagno di Barbara Berlusconi: dal passato come barman all’arrivo del terzo figlio

Iva Zanicchi sorpresa dal gesto di Silvio Berlusconi: “Ha fatto una cosa che mi ha commosso”