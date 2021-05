Ignazio Moser si lascia travolgere dalle emozioni a L’Isola dei Famosi. Il naufrago, durante una chiacchierata con Awed e Matteo Diamante, si sbottona sul rapporto che lo lega al padre ed ex campione di ciclismo Francesco Moser. “È stato sempre molto severo e duro con me“, rivela con una nota di amarezza sebbene il loro legame si sia consolidato nel corso del tempo.

Ignazio Moser e il rapporto con il padre

Ignazio Moser mostra la sua veste più malinconica e a L’Isola dei Famosi si lascia andare a riflessioni intime e personali. Il naufrago è uno dei protagonisti di questa edizione del reality, del quale è finalista ufficiale e dunque papabile candidato per la vittoria.

Ma, accantonando momentaneamente le strategie e le dinamiche di gioco, mostra al pubblico il lato più profondo del suo carattere.

Nel corso di una conversazione in acqua con Matteo Diamante e Awed, Ignazio Moser si sbilancia sul rapporto che lo lega ai genitori e, in particolare, al padre Francesco. Il loro legame ha sempre vissuto degli alti e bassi, complice anche la decisione del ragazzo di imboccare la strada della televisione e diventare popolare sul piccolo schermo. Una scelta che evidentemente ha colto di sorpresa papà Francesco, convinto che il figlio avrebbe seguito le sue orme e sarebbe diventato un campione nel ciclismo.

Ignazio Moser confessa: “Severo e duro con me“

Ignazio Moser rivela amaramente come la scelta di andare in tv sia stata sì appoggiata, ma ad un patto: “Hanno più che accettato e mi appoggiano, ma mi hanno chiesto di stare fuori da queste cose“. A quel punto Awed prova a confortare il compagno di viaggio: “Non penso che tuo papà non sia orgoglioso o non soddisfatto di te“.

Ignazio Moser spiega come suo padre gli mostri quotidianamente affetto, ma senza abbracci o apporto fisico: “Non è uno che arriva lì e ti dà abbracci, ma vedo che a modo suo si interessa“.

E successivamente, appartatosi davanti alla telecamera, ha spiegato che tipo di rapporto padre e figlio ad oggi abbiano creato: “Mio papà è un uomo vecchio stampo, è sempre stato molto severo e duro con me. Ora con l’andare del tempo ho preso coraggio nel rapportarmi con lui e le cose sono migliorate molto“.

