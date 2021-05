Barbara d’Urso non riesce a trattenere le commozione durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque, che chiude la stagione per la pausa estiva. La regina di Mediaset ha assicurato al suo pubblico che tornerà a settembre e saluta tutti i fedeli telespettatori, gli ospiti della trasmissione e chi la realizza da dietro la telecamera. Barbara d’Urso è stata sorpresa anche da un saluto speciale durante la puntata di Pomeriggio Cinque, che ha visto una piccola “imbucata”.

Barbara d’Urso chiude Pomeriggio Cinque tra le lacrime

Barbara d’Urso ha chiuso la stagione di Pomeriggio Cinque con l’ultima puntata che ha visto anche qualche lacrimuccia per la conduttrice.

“Torniamo come sempre fortissimi, unitissimi, a Pomeriggio Cinque all’inizio di settembre“, dichiara Barbara d’Urso, “Ricordatevi che il mio cuore… Niente, ogni volta mi emoziono come una deficiente… è prima dei miei due figli, che amo follemente, e poi sempre vostro. Non dimenticatelo mai, col cuore“.

La sorpresa con l’ospite inatteso di Pomeriggio Cinque

Per Barbara d’Urso non sono mancate le sorprese durante la puntata di chiusura della 14esima stagione di Pomeriggio Cinque. Mentre si trattava il tema degli interventi di chirurgia estetica, affianco al dottor Alessandro Gualdi è spuntata una bambina, subito notata dalla conduttrice.

“È entrata una bimba, professor Gualdi“, ha esclamato Barbara d’Urso, e il chirurgo ha subito spiegato: “Ti voleva salutare“.

La prossima stagione di Barbara d’Urso a Mediaset

La conduttrice se potrà contare sul ritorno a settembre di Pomeriggio Cinque non potrà dire lo stesso per Domenica Live. Il programma infatti chiuderà i battenti e i rumors su chi sostituirà Carmelita cominciano a farsi avanti. Ovviamente si tratta di un totonomi, senza certezze, eppure sembra che almeno due conduttrici siano in pole position per raccogliere il timone della domenica pomeriggio.

La prima è Lorella Cuccarini, che dopo il successo di Amici si mormora avrà maggiore spazio a Mediaset. Per alcuni molto favorita è anche Adriana Volpe, che registra però un flop con il suo programma Ogni mattina su Tv8. La bionda conduttrice potrebbe rientrare a Mediaset come opinionista al posto di Antonella Elia nel Grande Fratello Vip, e chissà che non riesca a raggiungere altri traguardi.

