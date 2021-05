Barbara d’Urso ha salutato il pubblico di Domenica Live. Lo ha fatto pochi giorni fa, durante l’ultima puntata stagionale del suo unico programma domenicale rimasto dopo la cancellazione di Live – Non è la d’Urso. Secondo i rumor, però, anche Domenica Live subirà la stessa sorte: un grosso ridimensionamento per la Regina della Domenica di Mediaset, che avrebbe già sul taccuino alcuni possibili nomi per sostituirla.

Domenica Live chiude: chi prende il posto di Barbara d’Urso?

I beninformati la stanno già dando come notizia certa: Domenica Live chiude e Barbara d’Urso ha condotto la sua ultima puntata.

Nel suo saluto al pubblico prima della pausa estiva, ci sarebbe quindi un addio nascosto. Sul suo futuro, tante incognite: secondo Dagospia, la conduttrice una volta Regina della Domenica di Canale 5 avrebbe trattative in corso con la Rai. Uno scossone deciso al palinsesto, quasi incredibile da pensare fino a pochi mesi fa.

I vertici di Mediaset avrebbero già pensato a chi mettere al suo posto. Sempre Dagospia riporta infatti che per la domenica sera sarebbe pronto ad arrivare Enrico Papi e la nuova stagione di Scherzi a Parte, in corso di riprese.

Barbara d’Urso senza Domenica Live: arrivano la Isoardi e la Volpe?

Non solo il serale: dopo la chiusura di Live – Non è la d’Urso si era già iniziato a sospettare che Mediaset volesse in qualche modo ridimensionare la figura della conduttrice, sempre indietro nello share della domenica. Sebbene le intenzioni sarebbero quelle di confermare Pomeriggio Cinque, che ha ascolti migliori, la d’Urso sarebbe pronta a cedere la corona nella prossima programmazione di Mediaset.

Secondo alcuni siti specializzati, al posto di Domenica Live l’emittente di Pier Silvio Berlusconi potrebbe lanciare un nuovo programma inedito con alla guida Elisa Isoardi.

L’ex volto della Prova del Cuoco è già sbarcata a Mediaset grazie a L’Isola del Famosi e potrebbe quindi restarci. Assieme a lei, potrebbe arrivare anche Adriana Volpe: dopo il parziale flop a Ogni Mattina, per lei sarebbe pronto anche un ruolo da opinionista al Grande Fratello Vip, al quale ha già dato l’addio Pupo e sembra non riconfermata anche Antonella Elia. Nei prossimi mesi, quindi, anche il mercato dei conduttori avrà il suo bel da fare.

