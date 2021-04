Barbara d'Urso verso l'addio a Mediaset per la Rai: dopo la chiusura di Live - Non è la d'Urso spunterebbe una trattativa

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno che potrebbe arrivare a spiazzare incredibilmente tutti: cosa potrebbe mai accadere se davvero Barbara d’Urso lasciasse la sua amata rete per passare alla Rai?

Vien quasi difficile da immaginare eppure secondo le ultime indiscrezioni pare che la conduttrice non abbia immediatamente stracciato via l’ipotesi di valutare un futuro su quella che è sempre stata la concorrenza.

Barbara d’Urso verso l’addio a Mediaset dopo la chiusura di Live – Non è la d’Urso

A volerci immergere la penna potremmo dire che i presupposti a sostegno di una così azzardata ipotesi, ci sono: in ultimo proprio la chiusura anticipata di Live – Non è la d’Urso.

La decisione di far chiudere prima i battenti al programma di punta, si potrebbe dire, di Barbara d’Urso (se non altro quello che ha regalato dei record da spavento in termini di share) potrebbe essere il sintomo di qualcosa di molto più grande alle spalle del piccolo schermo. Quando era arrivato il comunicato ben sottolineato vi era che si trattava di una chiusura anticipata ma che già presupponeva l’inizio di una nuova stagione a settembre e di evidenziava anche come, di pari passo, la d’Urso avrebbe potenziato la sua Domenica Live.

L’incidente diplomatico con la De Filippi

Qualcosa però in quella ricetta dursiana che per lungo tempo ha ipnotizzato il pubblico forse sempre ormai aver fatto il suo tempo. A lanciare però effettivamente la vera e propria indiscrezione è Dagospia dove sembrano essere esposti chiaramente i “moventi“.

Barbara d’Urso “intavola una trattativa” con la Rai? L’indiscrezione

Da una parte una riflessione su Pier Silvio Berlusconi che non sarebbe un fan del trash; dall’altra parte quello che viene definito “triplex“: Maurizio Costanzo, Maria De Filippi e Alfonso Signorini che in quel di Mediaset potrebbero avere risentimenti nei confronti della d’Urso (in particolare la De Filippi dopo l’incidente diplomatico nel corso proprio di Live – Non è la d’Urso quando tra gli ospiti in studio c’è stato Pietro Delle Piane, soggetto di una spiacevole dichiarazione su Temptation Island).

Di fronte ad una così approfondita analisi, Dagospia fa i suoi calcoli e poi rivela: “La d’Urso sta cercando di intavolare una trattativa con la Rai“.