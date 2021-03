Come anticipato nelle scorse settimane, Live-Non è la d’Urso è stato chiuso prima del previsto suscitando non poche critiche. L’ultima puntata della trasmissione però sembra essere stata un vero e proprio successo. A dimostrarlo, il boom di ascolti e i molteplici messaggi di ringraziamento di Barbara d’Urso, che cede anche alla commozione.

Chiude Live-Non è la d’Urso: ascolti da record per un finale a sorpresa

La tanto discussa chiusura anticipata di Live-Non è la d’Urso è arrivata domenica 28 marzo. Sin dalla diffusione della notizia ufficiale diramata dal direttivo Mediaset però, i fan di Barbara d’Urso si sono dimostrati contrari a tale decisione.

Proprio la conduttrice aveva perciò deciso di rassicurare il suo pubblico spiegando che l’interruzione del programma serale sarebbe stata accompagnata dal prolungamento di Domenica Live.

A quanto pare il cambiamento nel palinsesto sarebbe stato reso necessario dagli scarsi ascolti di Live-Non è la d’Urso, ma i numeri record registrati nel corso dell’ultima puntata sembrerebbero smentire questi dati. Picchi di oltre 3 milioni e mezzo di telespettatori, con un 22% di share, queste le cifre sorprendenti diffuse con orgoglio dalla d’Urso in queste ore.

Tutti i tg Mediaset hanno diffuso prontamente la notizia e Barbara ha postato anche questi momenti, con grande orgoglio. Sul suo profilo Instagram inoltre è apparso un video di festeggiamenti con tutto il cast del programma e proprio in queste immagini Barbara si mostra commossa ed emozionata.

Il saluto al cast nel backstage: “Questo è l’AMORE”

Dopo essere rimasta piacevolmente sorpresa dal boom di ascolti registrato domenica sera, Barbara d’Urso è riuscita a trovare qualche minuto per sé e per i suoi compagni di avventura. Nella giornata di ieri infatti, sul suo profilo Instagram è apparso un video in cui la donna festeggia insieme a tutti i componenti dello staff del programma la fine dell’ultima puntata.

“Questo è l’AMORE” ha commentato la d’Urso, condividendo con i follower le emozioni vissute. “Stanotte dopo la puntata all’improvviso sono entrati in studio i macchinisti… elettricisti… le ragazze delle pulizie.. ecc… con le mani a forma di cuore urlando il mio nome- ha raccontato- emozione forte! Questo è l’AMORE… peraltro reciproco”.

Immancabile infine l’ormai tipica frase dell’ex dottoressa Giò, che dopo un “Vi amo”, scrive “Col cuore”.

Il video con i collaboratori

Nel video si vede esattamente la scena di cui parla Barbara nel commento.

Al centro dell’inquadratura c’è infatti lei, circondata dai suoi collaboratori che applaudono felici gridando il suo nome. La conduttrice intona per un attimo le note di “Fai rumore” di Diodato, scelta come sottofondo per questo momento speciale e poi si allontana salutando tutti i presenti. “Grazie ragazzi” dice la d’Urso dopo aver preso un grande respiro, con gli occhi colmi di emozione portandosi le mani al cuore.

