Nel tardo pomeriggio di ieri, Barbara d’Urso ha salutato il suo pubblico, annunciando la fine dell’ultima puntata di Domenica Live prima della pausa estiva. La conduttrice ha dato appuntamento ai telespettatori alla prossima stagione, che sembra promettere grandi novità, ma non è chiaro se la sua trasmissione domenicale riprenderà.

Barbara d’Urso annuncia la fine di Domenica Live

Ieri pomeriggio è andata in onda l’ultima puntata di Domenica Live prima della pausa estiva dei programmi Mediaset. Già due mesi fa, Barbara d’Urso aveva annunciato la chiusura di Live-Non è la d’Urso. Da qualche settimana però si parla addirittura di un cambio di rete per la conduttrice, che potrebbe dire “addio“ a Canale 5 per la Rai prossimamente.

“Amici e amiche di Domenica Live, si conclude qui oggi, come già previsto la vecchia stagione di Domenica Live” ha annunciato a fine puntata la padrona di casa. “Io vi ringrazio come tutti gli anni, da 10 anni, io ringrazio tutti quelli che hanno messo il cuore insieme a me per voi per stare insieme” ha continuato, rivolgendosi ai suoi collaboratori.

Barbara ha poi concluso dando appuntamento al suo pubblico per la prossima stagione televisiva, ma non ha specificato al timone di quale programma si presenterà nuovamente sul piccolo schermo.

“Noi ci vediamo nella prossima stagione di Canale 5, con delle cose nuove assolutamente meravigliose, che ci vedranno insieme e poi ovviamente Pomeriggio 5. Quindi noi ci vediamo domani con Pomeriggio 5” ha infatti aggiunto riferendosi ai futuri impegni televisivi. La padrona di casa ha infine salutato i telespettatori, con l’ormai tradizionale formula: “Col cuore, perché il mio e il nostro cuore è vostro, per sempre, tutti i giorni della settimana e per sempre”.

Barbara d’Urso dice “addio” a Mediaset? L’indiscrezione

Già da qualche tempo si rincorrono le voci sul futuro di Barbara d’Urso.

A inizio aprile, Dagospia aveva addirittura parlato di un cambiamento radicale nella carriera della conduttrice partenopea. Secondi il giornalista infatti avrebbe potuto dire “addio” non solo alle sue trasmissioni ormai storiche, ma addirittura a Mediaset.

“La d’Urso sta cercando di intavolare una trattativa con la Rai” aveva scritto Dagospia sul suo sito, suscitando forti sospetti sui nuovi progetti della d’Urso. Pare che fra le motivazioni che potrebbero spingere Barbara a cercare nuovi orizzonti, vi sia anche una certa ostilità con il “triplex” di conduttori Mediaset: Maurizio Costanzo, Maria De Filippi e Alfonso Signorini.

I “nuovi progetti” di Barbara d’Urso

Dopo aver “sganciato la bomba” sul probabile passaggio di rete della d’Urso, Dagospia ha mantenuto alta l’attenzione sulla carriera della conduttrice. Già qualche settimana fa, il giornalista aveva anticipato Barbara, parlando della fine di Domenica Live che sarebbe stata causata da un forte calo degli ascolti. Nonostante la trasmissione sia stata allungata dopo la chiusura anticipata di Live- Non è la d’Urso, pare che qualcosa nella decennale “formula magica” della conduttrice abbia smesso di funzionare.

Già a inizio maggio, Dapospia immaginava che il programma domenicale si sarebbe chiuso con l’annuncio di “nuovi progetti”. A suo avviso però questa formula non prometterebbe nulla di buono. Secondo il noto sito di rassegna stampa infatti, per Barbara non si tratterebbe di un nuovo inizio, ma di una “cacciata” da Mediaset. Salutando il suo pubblico, ieri la d’Urso è apparsa convinta nel parlare della “prossima stagione di Canale 5”, ma chissà che nel corso dei prossimi mesi estivi non giungano novità inattese.