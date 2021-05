Inizia l’avvicinamento al Grande Fratello Vip, la cui sesta edizione andrà in onda a settembre 2021. Oltre ai possibili nomi chiamati da Alfonso Signorini per formare il cast del reality, spunta ora una prima defezione importante nel comparto “tecnico”: Pupo, opinionista dell’ultima edizione assieme a Antonella Elia, non farà parte della prossima edizione.

Pupo lascia il Grande Fratello Vip: l’annuncio dell’opinionista

Nella sua seconda edizione del GF Vip dalla sedia dell’opinionista, Pupo ha insieme divertito e diviso il pubblico. Merito e colpa delle sue battutine, che spesso sono intervenute a risolvere momenti di tensione e polemica, altre volte invece l’hanno proprio scatenata.

Nulla di tutto questo sarebbe in arrivo per la sesta edizione del reality delle star di Canale 5. Pupo ha infatti dichiarato che molto probabilmente non sarà più tra gli opinionisti del Grande Fratello.

L’annuncio è arrivato tramite una sorta di “lettera aperta” ad alcuni quotidiani, poi ripubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale. Qui, Enzo Ghinazzi in arte Pupo scrive: “A settembre ricomincerà il Grande Fratello Vip e già in molti, addetti ai lavori e gente comune, mi chiedono se io ci sarò ancora.

Devo dire che mi piacerebbe molto e che l’esperienza professionale vissuta al fianco di Alfonso Signorini nelle due scorse edizioni è stata straordinaria, sorprendente ed arricchente, ma questa volta per me è più complicato“.

Pupo non più opinionista al GF Vip 6: il cantante spiega il motivo

Lo stesso Pupo, opinionista nell’edizione 2019 e 2020, ha poi aggiunto il motivo per cui non farà probabilmente parte della squadra di Alfonso Signorini. Ha spiegato: “C’è di mezzo la mia prima passione, la musica. Nei prossimi mesi e per tutto i 2022, sarò impegnato nel recupero dei concerti annullati a causa della pandemia e in quelli nuovi che stanno cominciando ad arrivare“.

Un ritorno alla musica, finalmente, per il cantante di Su di noi e altri immortali successi della musica italiana. “Per questo – ha aggiunto – Garantire la mia presenza in un programma così importante, anche per la sua durata, non sarebbe semplice. Ma sono certo che non sarà un addio, ma un arrivederci“. Possibile quindi una comparsata al GF Vip 6 per Pupo? C’è un estate di toto-nomi di mezzo, che coinvolgerà a questo punto non solo i giocatori, ma anche chi affiancherà “l’allenatore” Signorini.

