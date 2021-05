Taylor Mega e Sophie Codegoni si sono concesse una vacanza all’insegna del lusso e del divertimento sfrenato. Attraverso alcune Instagram stories, l’influencer e l’ex tronista di Uomini e donne hanno documentato il loro soggiorno in Liguria tra Rapallo e Portofino con tanto di vista mozzafiato sul mare, fiumi di spumante e cenetta a base di pesce.

Taylor Mega e Sophie Codegoni in vacanza in Liguria

Taylor Mega e Sophie Codegoni respirano già aria di vacanza e, a poche settimane dall’inizio dell’estate, si sono già concesse un’uscita fuori porta. Lontane dal frenetico scorrere del tempo e dai rumori della città, l’opinionista e l’ex tronista di Uomini e donne sono sbarcate in Liguria per qualche giorno di puro relax.

La loro vacanza è stata documentata, passo dopo passo, attraverso alcune Instagram stories condivise sui rispettivi profili social. Dal viaggio in auto, destinazione Liguria, sino all’arrivo all’Excelsior Palace Hotel di Rapallo, uno dei più rinomati e lussuosi della cittadina genovese.

Giovani e spensierate, Taylor Mega e Sophie Codegoni si sono concesse ogni tipo di lusso: terrazza vista mare, fiumi di spumante e cenetta a base di pesce. Il tutto in una suite che lascia senza fiato.

A seguire un po’ di scatti con i migliori vestiti addosso, per poi proseguire con il relax a bordo piscina.

Taylor e Sophie lontane dalle polemiche

Taylor Mega e Sophie Codegoni si sono così concesse una breve vacanza, lontana dalle telecamere e dalle… polemiche. Entrambe hanno infatti dovuto fare i conti con numerose critiche, per differenti ragioni. Sophie, ex tronista di Uomini e donne, ha scelto di uscire dal programma con Matteo Ranieri. Tuttavia ha fatto molto discutere la loro improvvisa rottura, avvenuta un solo mese dopo la fatidica scelta.

Dall’altro lato, invece, Taylor Mega è stata al centro delle polemiche per il suo stile di vita all’insegna del lusso sfrenato.

Ma anche per un botta e risposta con l’attrice e conduttrice Claudia Letizia, che l’ha più volte criticata per la sua alimentazione e il suo stile di vita errato e portatore di messaggi sbagliati. Spesso al centro dell’attenzione, le due amiche hanno così deciso di ritagliarsi uno spazio tutto per loro nel segno del relax e del divertimento.

