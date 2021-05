Tommaso Zorzi ha deciso di concedersi un week end di relax a Forte dei Marmi, che sappiamo essere una delle mete preferite per le fughe al mare dei vip. Nonostante la popolarità della riviera toscana sia molto nota, l’opinionista dell’Isola dei Famosi non si aspettava certo di ritrovarsi nello stesso albergo di una sua vecchia conoscenza.

Si tratta di Elisabetta Gregoraci, ex compagna di Grande Fratello Vip, con al seguito il figlio Nathan Falco, a cui Tommaso Zorzi fa anche un regalo non molto gradito alla modella.

Tommaso Zorzi a Forte dei Marmi, l’incontro con Elisabetta Gregoraci

Tommaso Zorzi nelle sue Storie su Instagram documenta la sua fuga per il week end a Forte dei Marmi, dove decide di rilassarsi in un hotel di lusso.

Proprio nella stessa struttura ritrova la vecchia conoscenza dai tempi della Casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci.

I due ex compagni di reality sembrano decisamente contenti di ritrovarsi: “Sono nello stesso albergo di chi? Di chi!?!“, ed ecco spuntare la modella. “Voglio anche Nathan, la family al completo“, dice Zorzi e nella storia compare anche Nathan Falco, figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore.

Il regalo di Tommaso Zorzi per Nathan Falco

Tommaso Zorzi nelle Storie mostra anche il regalo che fa a Nathan Falco, per cui l’influencer decide un cambio di stile.

“Nathan, com’è la maglietta di zio Tommy?“, chiede l’ex gieffino, “Com’è over così? La mamma non voleva over“, dichiara in merito alla taglia.

Elisabetta Gregoraci conferma: “No, la mamma non voleva over“, ma Tommaso Zorzi non ha dubbi. “Over è così, dai, Nathan fighissimo“, conclude l’influencer.

La Storia di Tommaso Zorzi con Nathan Falco

Tommaso Zorzi nel suo periodo d’oro

Tommaso Zorzi sembra decisamente felice e pronto a divertirsi, una pausa da un periodo professionale intenso.

L’influencer sta avendo diverso successo come opinionista per L’Isola dei Famosi, ma per lui potrebbe presto aprirsi la strada della conduzione di un nuovo show.

