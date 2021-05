Italia1 domenica sera in prima serata è pronta ad ospitare la battaglia che una flotta navale intraprende per salvare il mondo da una pericolosa minaccia aliena. Battleship torna in televisione a partire dalle ore 21:20 e ci mostrerà se la marina americana riuscirà a sventare il pericolo:. Il cast e la trama del film con Liam Neeson e Rihanna.

Battleship: il cast e le curiosità del film in onda su Italia1 domenica 30 maggio 2021

Battleship è un film del 2012 diretto dall’attore e regista statunitense Peter Berg. L’idea della pellicola nasce agli Universal Studios quando nel 2009 si pone il progetto di portare sul grande schermo una trasposizione del famoso gioco da tavolo Battaglia navale.

La realizzazione ha subito fasi alterne soprattutto per la scelta della location delle battaglie, che dovevano dapprima essere fatte in Australia ma l’accordò saltò ed ile scene furono girate alle Hawaii.

Una interessante curiosità riguarda il regista e le navi aliene, che vennero denominate da lui in onore dei componenti della band dei Beatles ovvero Paul, George, John e Ringo.

Tra gli interpreti del film figurano Liam Neeson, che abbiamo di recente rivisto in tv nel film Taken – La vendetta sempre su Italia1 , gli attori nordeuropei Taylor Kitsch e Alexander Skarsgård.

Nel cast del film figura anche la presenza straordinaria della cantante di fama planetaria Rihanna, esperienza che sancisce il suo debutto cinematografico.

La stessa cantante fu la prima a promuovere il film attraverso la pubblicazione del trailer definitivo su Facebook, approfittando della sua grande visibilità.

Battleship: la trama del film in onda su Italia1 domenica 30 maggio 2021

Un gruppo di scienziati americani scopre l’esistenza di un pianeta molto simile alla Terra e cerca di stabilire un contatto mandando un messaggio per scoprire se vi sia vita.

Passato del tempo ricevono una risposta non tanto pacifica da parte degli alieni che arrivano sul nostro pianeta ed iniziano a seminare il panico nelle acque del Pacifico, dove si trova l’unica flotta americana per una esercitazione. Presto a situazione degenera ed il mondo sarà alle prese con una gigantesca battaglia navale che sancirà le sorti dell’intero globo.