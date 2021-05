Elisabetta Gregoraci avrebbe dei guai giudiziari in corso. È la notizia rilanciata nella giornata di oggi, secondo cui l’ex moglie di Briatore avrebbe una causa in corso con la sua ex agenzia per alcune presunte fatture non pagate. Alla notizia, ha risposto immediatamente la stessa showgirl, facendo chiarezza sul rumor.

Elisabetta Gregoraci in causa con l’ex agenzia: il rumor

A lanciare la notizia è stato il noto sito di cronaca rosa Dagospia. Qui, con una notizia flash, è stato affermato che Elisabetta Gregoraci sarebbe in causa con l’agenzia LaPresse, con la quale la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip è stata legata per qualche anno.

Una collaborazione che, tuttavia, si sarebbe risolta con delle fatture non pagate da parte della Gregoraci. Questa, inoltre, avrebbe avanzato un’offerta per saldare il debito.

L’agenzia, stando a quanto viene riportato, avrebbe però ritenuto questa offerta ridicola e avrebbe così deciso di portare in tribunale Elisabetta Gregoraci. Quanto c’è di vero nella faccenda? La notizia è stata commentata dalla stessa ex di Briatore con una lettera indirizzata proprio a Dagospia.

Elisabetta Gregoraci in tribunale: l’ex di Briatore rigetta le accuse

Con una lettera decisamente più lunga del flash con cui la testata ha parlato della presunta causa contro Elisabetta Gregoraci, lei stessa ha voluto fare chiarezza.

Ha scritto: “Quanto da te pubblicato sui miei rapporti con la Presse contiene notizie non vere e gravemente lesive della mia immagine“. Poi specifica che il rapporto con l’agenzia è terminato nel 2019, salvo una collaborazione proprio in occasione del GF Vip 2020. “Ciò nonostante – aggiunge – LaPresse pretende ora arbitrariamente il pagamento di somme che non le sono dovute“.

La Gregoraci racconta poi del tentativo dei legali di trovare una soluzione condivisa che metta fine alle contestazioni: intesa raggiunta, ma ora l’agenzia vorrebbe cambiare l’accordo, sfruttando Dagospia per screditarla.

Infine, aggiunge che lo stesso Dr. Durante “ha voluto incontrarmi per chiedermi di tornare con la sua agenzia“. Dopo il rifiuto, il casino. Una svolta che la spinge a citare Andreotti: “A pensar male si fa peccato ma ci si azzecca quasi sempre“.

Approfondisci

Tommaso Zorzi, incontro a sorpresa con Elisabetta Gregoraci a Forte dei Marmi: il regalo a Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti: è amore? L’ex di Briatore rompe il silenzio sulle voci