Una nuova settimana in compagnia delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda a partire da lunedì 31 maggio 2021, come al solito a partire dalle ore 20:45 su Rai 3, fino al venerdì seguente. I fan continueranno a passare le serata in compagnia della soap italiana arrivata ormai alla sua 24esima stagione consecutiva.

Un posto al sole: le anticipazioni della trama delle prossime puntate

Protagonista delle prossime puntate di Un posto al sole sarà il personaggio di Marina Giordano che appena ritornata a Napoli si darà da fare per sistemare alcune situazioni scottanti, come quella di Roberto con i cantieri.

Un posto al sole: le anticipazioni di lunedì 31 maggio

Roberto e Marina saranno alle prese con il tentativo quasi disperato di salvare i cantieri. Raffaele pensa che Renato stia tramando alle sue spalle con un piano ad hoc. Mentre Franco sta per vivere un momento complicato.

Un posto al sole: le anticipazioni di martedì 1 giugno

Franco si affida alla polizia e decide di fidarsi per portare avanti le indagini, anche se Biagio sembra essere sempre in agguato. Vittorio cerca di prendere una decisione su Speranza, dopo averla rivista. Renato mette in moto il suo piano contro Raffaele e per farlo si serve dell’aiuto di Jimmy.

Un posto al sole: le anticipazioni di mercoledì 2 giugno

Pietro è intento a chiudere la trattativa sui cantieri nel breve tempo possibile in modo da concludere ed uscire vittorioso. Renato e Jimmy iniziare a spiare Raffaele per cercare di dimostrare che è un fannullone ma lo stesso uomo capisce di essere mira di un piano e si impegna per mostrare di non essere pigro.

Un posto al sole: le anticipazioni di giovedì 3 giugno

Silvia sarà delusa dal comportamento di Michele che nonostante la ricerca di attenzione della donna non riesce ad essere presente come lei vorrebbe.

Roberto e Marina collaborano con forza alla ricerca della soluzione giusta per i cantieri mentre Pietro sembra avere uno strano legame con Lara. Raffaele invece tenterà di mandare in aria il piano di Renato.

Un posto al sole: le anticipazioni di venerdì 4 giugno

Lara tiene il piede in due scarpe e continua a fare il doppio gioco con Pietro e Roberto. Così il Ferri intuisce che qualcosa non quadra e cerca di muoversi di conseguenza. Il piano di Renato sembra andare a buon fine per dimostrare che Raffaele sia pigro, dato che è entrato in possesso di immagini che possono dimostrare la sua tesi.