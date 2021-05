Uomini e Donne, la confessione di Carolina Ronca dopo la scelta di Giacomo Czerny

A dispetto delle aspettative del pubblico, Carolina Ronca non si è rivelata essere la scelta di Giacomo Czerny che, invece, ha terminato il suo percorso a Uomini e Donne con Martina Grado. L’ex corteggiatrice romana svela di aver creduto di essere la scelta in virtù del percorso costruito con il giovane videomaker.

Carolina Ronca: i primi commento dopo la scelta di Uomini e Donne

Sensibile e vera Carolina Ronca ha incontrato spesso il favore del pubblico e degli opinionisti. Il percorso con Giacomo Czerny sembrava già contenere l’epilogo ma con sorpresa, non è stata lei la scelta. Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine la Ronca si sbottona sul suo percorso e alla domanda riguardo la scelta, Carolina dichiara: “Per tutte le sfaccettature di questo percorso, così vero, intenso sempre leale e per come era andata l’ultima parte della giornata insieme a telecamere spente, non sarei vera a dire il contrario“, riferendosi alla maturata certezza di essere la scelta, poi svanita.

Questa considerazione è in parte supportata dalle rivelazioni dell’ex tronista che, durante la scelta, ha dichiarato che a metà percorso avrebbe scelto proprio Carolina. Sulla decisione di Giacomo la ex corteggiatrice ha affermato: “Giacomo ha fatto le sue scelte e io le rispetto.

Certamente quello che mi aspettavo era una maggiore trasparenza nel percorso che abbiamo fatto perché molto spesso quello che mi ha comunicato non corrispondeva alle sue azioni”.

Carolina Ronca e il futuro dopo la scelta: “Riparto da me“

Nonostante la delusione, dopo Uomini e Donne Carolina è propositiva e desidera ricominciare a mettere se stessa al primo posto: “Riparto da me. Sono focalizzata nel raggiungere i miei obiettivi, voglio continuare a studiare”. Oltre ai suoi obiettivi di vita, perché no, magari arriverà anche l’amore che ha tanto desiderato ma nel frattempo afferma: “Non smetterò di sognare.

Ho la mia famiglia e delle amiche fantastiche“.