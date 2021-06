Nuovo bando di concorso per 10 posti a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.39 in data 18/05/2021. La figura ricercata è quella di Sottotenente psicologo.

Concorso Ministero della Difesa: i requisiti per presentare domanda

Per candidarsi, è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

Non avere superato i 35 anni;

Godere dei diritti civili e politici;

Essere in possesso della laurea magistrale in psicologia e dell’abilitazione all’esercizio della professione. Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento e sostituiti dalla laurea magistrale suindicata;

Non essere stati destituiti, dispensati, licenziati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

Non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile (solo se concorrenti di sesso maschile);

Non essere stati condannati per delitti non colposi a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

Avere tenuto condotta incensurabile;

Non avere tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.

Concorso Ministero della Difesa: come candidarsi

La domanda sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, accedendo all’area “siti di interesse e approfondimenti” → “Concorsi e Scuole Militari”, oppure collegandosi direttamente al sito dedicato. Il termine ultimo per presentare domanda è il 17/06/2021.

Concorso: i dettagli e le materie delle prove d’esame

Per quanto riguarda le prove d’esame, lo svolgimento del concorso prevederà:

una prova scritta di cultura generale e militare.