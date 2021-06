È appena arrivato il mese di giugno e con sé porta le nuove estrazioni del Lotto. Un nuovo mese dunque in compagnia delle ruote più famose d’Italia a partire da martedì 1 giugno 2021. Il sorteggio delle combinazioni si terrà come sempre dalle città di Roma, Milano e Napoli ed avrà inizio alle ore 20:00. Per scoprire i numeri estratti collegati su The Social Post intorno alle 20:30 circa.

I risultati dell’estrazione di sabato 29 maggio 2021.

Estrazioni Lotto: le statistiche del gioco

Sono tante le statistiche legate alle estrazioni dei numeri del Lotto con quelle più seguite ed amate che riguardano i numeri maggiormente ritardatari e quelli maggiormente frequenti.

Come riportato dal sito de il gioco del lotto, il numero più ritardatario continua ad essere il 66 sulla ruota di Nazionale che continua a mancare sulla ruota da ormai 131 estrazioni consecutive.

Una curiosità riguarda proprio la ruota Nazionale che nella speciale classifica dei ritardatari assoluti presenta ben 4 numeri nelle prime 5 posizioni.

Nel dettaglio dello schema riportato sotto vediamo i numeri che hanno un ritardo maggiore prendendo in considerazione tutte le ruote del gioco del Lotto:

Nazionale 66 131 Firenze 24 110 Nazionale 22 98 Nazionale 20 96 Nazionale 59 92 Genova 12 88 Roma 19 85 Napoli 34 83 Torino 49 81 Nazionale 60 81 A sinistra la ruota, al centro il numero, a destra le estrazioni.

Lotto: i dati dell’estrazione di sabato 29 maggio 2021

Riparte oggi con l’estrazione del Lotto di martedì 1 giugno 2021 un nuovo mese con le estrazioni gestite da Lottomatica, che continuano a coinvolgere tanti giocatori alle prese con la dea bendata alla ricerca di soddisfazioni.

Come sempre nelle sedi di Roma, Milano e Napoli le estrazioni si sono tenute alle ore 20:00 anche sabato 29 maggio 2021 ed i risultati sono stati consultabili a partire da qualche minuto dopo sulle piattaforme di riferimento ed anche sul nostro giornale The Social Post.

Riportiamo il risultato dei sorteggi nella tabella qui sotto, specificando le ruote e l’ordine dei numeri estratti:

BARI 13 29 37 63 53 CAGLIARI 56 28 61 55 82 FIRENZE 86 73 69 35 9 GENOVA 43 18 52 3 81 MILANO 77 33 59 88 54 NAPOLI 54 71 38 22 65 PALERMO 69 67 82 6 40 ROMA 77 55 68 49 18 TORINO 73 54 86 52 35 VENEZIA 85 10 81 54 53 NAZIONALE 15 71 12 21 74

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.