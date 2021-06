Tornata in Italia dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi, Vera Gemma continua a seguire le vicende dei suoi ex compagni d’avventura dal salotto di casa. La naufraga sembra non avere dubbi su chi dovrebbe vincere quest’edizione e pensando alla sua partecipazione, svela il nome del concorrente che più l’ha messa in difficoltà. Fra lei e Roberto Ciufoli ci sarebbero stati parecchi scontri, che l’hanno fatta soffrire.

Vera Gemma: il pensiero sui naufraghi dell’Isola

Ora che Vera Gemma vive l’Isola dei Famosi solamente come spettatrice ha deciso di raccontare la sua esperienza in un’intervista a Superguida tv.

L’ex naufraga ha rivelato che i mesi alle Honduras le hanno permesso di vivere un nuovo “rapporto con la natura”, ma non solo. Vera ha rivelato di aver vissuto una piacevole convivenza con Elisa Isoardi, “è stata la persona a cui mi sono sentita più vicina in assoluto” e ha poi espresso il suo parere sugli altri concorrenti. L’ex naufraga ha voluto difendere Andrea Cerioli dalle accuse di chi lo definiva “brontolone”. “Miryea è ingenua– ha invece affermato a proposito della concorrente- lei si sforza di vedere il bello in tutti e si rifiuta di vedere il male”.

Gemma ha poi rivelato il nome di chi a suo avviso dovrebbe vincere quest’edizione del reality di Canale 5.

Dopo che la sua favorita Fariba è stata eliminata, l’attrice ha dovuto individuare un nuovo nome, indicando Awed come potenziale vincitore. “Gli voglio bene in memoria di quelle due settimane di amicizia che abbiamo trascorso sull’Isola” ha spiegato.

Vera Gemma delusa da Roberto Ciufoli

Riflettendo sui suoi compagni di avventura, Vera Gemma ha poi ammesso di essere stata fortemente delusa dal comportamento di Roberto Ciufoli nei suoi confronti. “Roberto mi ha detto che valevo meno di zero– ha ricordato- ero arrivata ad un certo punto che qualsiasi cosa facessi era sbagliato.

Era diventata una persecuzione”. L’ex naufraga avrebbe cercato di far cambiare opinione al naufrago, ma nessuno sforzo le avrebbe permesso di migliorare la situazione: “Avevo l’impressione che loro trovassero sempre in me qualcosa che non andava”.

La lite fra Vera Gemma e Roberto Ciufoli

A distanza di settimane dalla sua uscita, Vera ricorda bene un episodio avvenuto una sera e riguardante proprio la persona che più l’ha infastidita nel corso del reality. “Una notte, terminato il turno, dovevo svegliare Gilles Rocca. Hanno fatto una tragedia perché io l’avevo svegliato” ha raccontato.

“Roberto Ciufoli continuava a ripetere che lui mi aveva detto di non svegliarlo quando in realtà non me l’aveva proprio detto. È stato diabolico” ha aggiunto, citando nuovamente il suo principale nemico alle Honduras.

Le parole di Roberto Ciufoli per Vera Gemma: “Come una violenza”

Nel corso della loro convivenza all’Isola, Ciufoli e Vera non sembrano aver mai trovato un solo istante di riappacificazione. “Roberto non si è mai preoccupato di avvicinarsi a me e di scambiare quattro chiacchiere” ha ammesso lei nel corso dell’intervista. Ripensando alle parole che il comico le aveva rivolto inoltre, Gemma ha rivelato di aver sofferto molto a causa delle sue affermazioni.

“Quando mi ha detto che valevo meno di zero mi sono andata a far una passeggiata e mi sono messa a piangere. Ho vissuto quelle sue parole come una violenza”.

Vera Gemma dopo l’Isola dei Famosi

Superate le sfide più difficili all’Isola dei Famosi, Vera Gemma guarda avanti. Dopo le prove di sopravvivenza e le liti con i naufraghi, l’attrice vuole riprendere in mano i progetti legati alla sua professione. “Dovevo girare un film ma per la pandemia purtroppo le riprese sono state rinviate” ha rivelato, per poi aggiungere interessanti dettagli.

“Il film sarà ispirato alla mia vita. Vorrei tornare a fare l’attrice e a cimentarmi nel ruolo di protagonista” ha chiarito. Infine, Vera ha rivelato l’ultimo dei suoi obiettivi, il più prestigioso: “La prossima sfida sarà vincere un premio come miglior attrice in un Festival cinematografico”.

