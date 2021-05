Vera Gemma sembra non essere stanca di reality. Dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi, si vocifera della sua intenzione di partecipare, insieme al fidanzato 22enne Jeda, al programma dell’estate di Canale 5, Temptation Island.

Temptation Island: Vera Gemma e Jeda faranno parte del cast?

Vera, figlia del regista Giuliano Gemma e donna del cinema anche lei, in un’intervista per Rolling Stone ha dichiarato di non disdegnare l’idea di un futuro a Temptation Island: “Ben venga essere un fenomeno da reality, ma anche un fenomeno da baraccone, volendo. Non cerco accettazioni, approvazioni o esaltazioni per il mio talento, non me frega niente”.

E infatti, dopo la sua performance da protagonista in Honduras, sull’Isola dei famosi, l’attrice sarebbe pronta a lanciarsi in un altro reality. Questa volta però metterebbe alla prova il suo rapporto di coppia, tanto chiacchierato soprattutto dagli haters, con Jeda, il giovanissimo manager di musica trap. I due si direbbero infatti pronti a intraprendere il viaggio dell’amore e della tentazione a Temptation Island.

Sempre nella recente intervista, Vera scherza su un’ipotetica loro partecipazione al reality e afferma: “Oddio che scene che potremmo fare!

Soprattutto io! Ma anche lui è geloso. Sarebbe molto divertente. Ancora non mi hanno chiamata. Dovrebbero sbrigarsi a farlo”. In realtà, il cast per Temptation Island sarebbe già stato definito e ormai chiuso. Non è escluso, però, che Mediaset cambi idea e accetti l’appello di Vera. L’autrice del programma Raffaella Mennoia sul magazine di Uomini e Donne ha infatti ammesso di non aver ancora scartato la possibilità di aggiungere al cast delle coppie Vip.

Vera Gemma, Jeda e i 28 anni che li separano

Che partecipino o meno a Temptation Island, Vera e Jeda sono senza dubbio una delle coppie più in vista del momento.

22 anni lui, 50 lei, le primavere che li separano sono ben 28. Eppure la loro relazione sembra andare a gonfie vele. A dispetto delle malelingue, Vera Gemma dichiara: “Siamo due persone innamorate, la gente pensa che lo mantenga, ma non è così. Lui vuole stare sempre con me”. “Altro che toy boy – incalza l’attrice – riceve certi rimproveri che neanche mio figlio subisce, ma mi ama per quello che sono”.