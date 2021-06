Attraverso un video sul proprio canale ufficiale Instagram la trasmissione di punta del mondo di Sky ha svelato alcuni importanti novità per l’edizione del 2021. Per X Factor si preannuncia una svolta epocale, dopo quella che visto coinvolto in prima persona il presentatore e volto storico della trasmissione Alessandro Cattelan. Le ultime novità sullo show e sui 4 giudici che si sfideranno a suon di musica.

X Factor: i 4 giudici

L’edizione 2021 di X Factor si sta annunciando come quella con le più grandi novità da quando il format ha fatto il suo debutto su Sky. Dopo il passaggio di consegne tra il vecchio conduttore Alessandro Cattelan e l’erede designato Ludovico Tersigni, gli affezionati spettatori avranno a che fare con un gustoso cambiamento e con una gradita riconferma.

Attraverso un video lanciato su tutti i social della trasmissione di Sky si vedono quelli che saranno i 4 giudici che si sfideranno il prossimo anno. Nulla di nuovo per quanto riguarda gli artisti seduti al tavolo a caccia di talenti che sono stati riconfermati in blocco rispetto allo scorso anno. Torneranno dunque la carismatica Emma Marrone, l’eclettico cantante Mika, il volto storico del programma Manuel Agnelli e quello che era stato la rivelazione della scorsa edizione ovvero il rapper e producer Hell Raton.

X Factor: i cambiamenti annunciati dai giudici

I 4 giudici andranno come sempre a caccia dell’X Factor ma questa volta, prima assoluta nel programma Sky ed in tutte le sue edizioni in giro per il mondo, lo faranno in maniera del tutto differente. Per la prima volta assoluta infatti saranno abolite le categorie storiche (Over, Band, Under Donne ed Under Uomini) per lasciare spazio al solo ed unico protagonista del programma: il talento.

Come ci spiegano i giudici nel video è stato buttata giù l’ultima barriera che consentirà a loro di andare alla ricerca senza confini ascrivibili alle 4 categorie. Una svolta storica che potrebbe pepe al programma regalando ai giudici quattro squadre cucite alla perfezione su di loro.

Guarda il video: