Da mesi si susseguivano le indiscrezioni su chi sarebbe stato il degno successore del talent show che ha consacrato la figura di Alessandro Cattelan. Ora X Factor svela il mistero con una immagine sul suo account social di Instagram e dà ai suoi fan il grande e atteso annuncio: sarà Ludovico Tersigni a condurre, attore già noto tra i giovanissimi per aver preso parte alle serie tv italiane più in voga del momento come Summertime e Skam Italia.

X Factor 2021 ha finalmente il suo conduttore

Dal giorno dell’annuncio dell’abbandono al programma dato da Alessandro Cattelan è stato un susseguirsi di voci incessanti.

C’era chi dava per favorito il vj e conduttore radiofonico Marco Maccarini, chi invece vedeva in Lodovica Comello la svolta al femminile per la conduzione al programma di punta delle emittenti Sky.

Nulla di tutto questo, dato che il nome è spuntato un po’ a sorpresa solo qualche giorno fa. Erano infatti di qualche giorno addietro le indiscrezioni che davano quasi per fatta la conduzione di Ludovico Tersigni con tanto di scrematura finale in corso. Ed in effetti non si sbagliavano.

X Factor 2021: conduce Ludovico Tersigni

Con la pubblicazione di 3 foto nell’account Instagram ufficiale della trasmissione è arrivata l’ufficialità.

I tre post rimandano ad un reel che vede una bella sorpresa per il giovane conduttore e attore romano Ludovico Tersigni. Nel video si vede come Ludovico è venuto a sapere della scelta di Sky: una busta rossa, proprio come quando si annuncia qualcosa di importante nel programma. Tersigni si lascia quindi andare ad una sincera emozione dopo aver capito di essere stato scelto per la conduzione esclamando ” e ora che faccio io mo’“.

Guarda il video

Inizierà dunque da uno dei programmi più importanti della televisione italiana la carriera da presentatore di Ludovico Tersigni, che nel campo della recitazione lo vede già lanciato come una delle giovani promesse più interessanti.