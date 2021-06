Alla fine di maggio 2021 fa il suo esordio sul catalogo di Star, la costola di Disney+ che raccoglie contenuti originali per un pubblico più adulto, la serie tv che raccontata la storia di Erin Brockovich, attivista che si è spesa in una delle battaglie legali più note negli Stati Uniti d’America. Le 16 puntate che compongono Rebel (Ribelle) sono già disponibili sul catalogo. La trama ed il cast del nuovo prodotto Disney+.

Rebel: la trama e le curiosità sulla nuova serie tv di Star

Sbarca su Star una interessante nuova serie tv ispirata alla vita di Erin Brockovich, nota attivista statunitense divenuta conosciuta per una battaglia legale che è passata alla storia per essere stata la vicenda con il più alto risarcimento mai registrato nei U.S.A.

Alla figura della donna ed alla sua vicenda è stato già dedicato un film nel 2000 con Julia Roberts che l’aveva interpretata. Questa volta la sua battaglia legale viene raccontata attraverso un legal drama lungo 10 puntate che sbarca oggi 28 maggio 2021 sulla piattaforma di Disney+.

La serie tv è stata creata da Krista Vernoff, showrunner statunitense che gli spettatori hanno imparato ad apprezzare per show come Grey’s Anatomy e Shameless, e racconta la vita che ruota intorno ad Erin in un particolare momento della sua vita.

La donna infatti viene raccontata alle prese con due problematiche della sua vita. Si trova in mezzo a due fuochi, uno che la vede da mamma di 3 figli che si trova ad affrontare un brutto periodo con l’attuale marito e l’altro quello che la vede aver scoperto una nota multinazionale che sta avvelenando la sua terra con la contaminazione di un materiale altamente nocivo.

Rebel: il cast della serie tv

Il cast della serie tv comprende volti noti del cinema mondiale come Katey Sagal, ad interpretare la protagonista, ed Andy Garcia, nel ruolo di un avvocato che sarà fondamentale per Erin.

Gli altri interpreti compresi nel cast sono Lex Scott Davis, Tamala Jones, John Corbett e Kevin Zegers.