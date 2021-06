Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 3 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Amici del Leone, il cielo che vi attende in questo giovedì sembra essere decisamente buono e pronto a sostenervi! La Luna ha mutato il suo aspetto nei vostri confronti, garantendovi ora un buon influsso di fortuna nella vostra giornata, ma potrebbe anche porvi di fronte ad una spesa imprevista e che non sembra possibile rimandare.

Non sembra, però, essere una spesa fine a se stessa, quanto piuttosto fine a garantirvi un nuovo oggetto utile per la vostra vita privata o professionale. Marte riduce notevolmente le vostre energie, rendendovi difficile anche svegliarvi, ma per un giorno non è necessario brillare sul posto di lavoro!

Oroscopo Leone, 3 giugno: amore

La giornata amorosa, per voi amici impegnati, dovrebbe procedere piuttosto bene e tranquillamente, anche se potreste dover affrontare una piccola discussione a causa della gelosia vostra o del partner.

Voi single del Leone, invece, se non avete già qualcuno a cui pensare, cercate di non dedicare troppo tempo alla ricerca dell’amore in giornata perché non sembra essere particolarmente proficua.

Oroscopo Leone, 3 giugno: lavoro

La giornata lavorativa sarà segnata dalla brutta presenza di Marte alle vostre spalle. Dopo qualche difficoltà ad alzarvi dal letto, forse per via della poca voglia di lavorare, non sembrate comunque essere particolarmente produttivi. Ma non preoccupatevi, date costantemente il meglio di voi ed anche se per una giornata non riuscite a brillare, non succede nulla di grave!

Andate avanti, ci penserete in futuro al vostro successo.

Oroscopo Leone, 3 giugno: fortuna

La Dea bendata della fortuna sembra volervi sostenere in qualche modo, cari Leone. Non sarà sola nelle sue influenze fortunate, perché anche la Luna sembra volervele garantire, rendendo l’influsso più libero di gratificarvi!