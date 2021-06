Il catalogo di Amazon Prime Video è sempre in aggiornamento e se non si tratta di nuove aggiunte ci sono pur sempre degli aggiustamenti per quello che riguarda i titoli pronti ad abbandonare il catalogo. Anche nel mese di giugno quindi ci saranno delle serie tv e dei film che saluteranno la piattaforma a causa dei diritti in scadenza. Tutti i titoli delle serie tv e dei film in scadenza su Amazon Prime Video.

L’elenco completo dei film e delle serie in scadenza sul catalogo di Prime Video

Importanti novità sul catalogo di Amazon Prime Video anche questo mese. Dopo avervi ricordato quali sono i titoli in uscita in questo giugno 2021 è arrivato il momento di riportarvi l’elenco dei titoli in uscita dalla piattaforma.

Sono tanti i contenuti che devono salutare il catalogo di Jeff Bezos per una questione di scadenza dei diritti di distribuzione anche se mancano ancora pochi giorni per poterli gustare. Tra i titoli che abbandonano spiccano due film di Carlo Verdone come Posti in piedi e Benedetta follia, l’amatissima serie tv How I Met Your Mother che cambia catalogo e passa a Disney+, la serie Modern Family che si sposterà come HIMYM su Disney+ ma rimarrà ancora per un po’ disponibile su Netflix.

Vediamo ora tutti i titoli in scadenza il mese di giugno:

Black Dahlia;

Cena con delitto;

Little Boy;

American Dad;

Posti in piedi;

I bastardi di Pizzofalcone;

Blood & Oil;

Benedetta follia;

A un metro da te;

L’allieva;

Un fantastico via vai;

How I met your mother;

Mission: Impossible – Protocollo fantasma;

2 Guns – Cani sciolti

Passengers;

Modern Family;

Non sposate le mie figlie;

The Defender;

I fratelli Sisters;

La pazza gioia.

Ancora pochi giorni dunque per guardare questi contenuti su Amazon Prime Video prima che lascino la piattaforma prima della fine di questo mese di giugno.