Il mese di giugno 2021 sarà ricco di novità tra nuovi film in uscita o aggiunta di titoli già conosciuti dagli abbonati di Amazon Prime Video. Il colosso dello streaming ha svelato la lista di tutte le uscite per il mese di giugno che saranno rivolte ai clienti italiani e saranno disponibili a partire dal primo giorno del mese.

Amazon Prime Video: la lista completa di tutti i nuovi film in catalogo da giugno 2021

Il catalogo sconfinato di Amazon Prime Video sta per arricchirsi presto di succulente novità. Per gli abbonati infatti basterà aspettare ancora qualche giorno per poter guardare i titoli che stanno per sbarcare sulla piattaforma.

Uno ti questi sarà disponibile dal 3 giugno 2021 con il titolo di The Mauritanian, interessante film che nel cast annovera nomi di spicco del cinema statunitense come Shailene Woodley, Benedict Cumberbatch e Jodie Foster. La trama racconta la storia di un uomo condannato ingiustamente alla reclusione in carcere per 14 lunghi anni.

Un altro interessante titolo vede invece protagonisti da vicino gli abbonati italiani che nel film Maschile singolare avranno la possibilità di saggiare le doti da attrice della simpatica Michela Giraud, fresca del successo di Lol – Chi ride è fuori diventato fenomeno di costume lo scorso aprile.

Nel film Michela interpreta Cristina, l’amica di Antonio che lo aiuterà ad uscire dalla profonda crisi che l’uomo sta attraversando con suo marito.

Ora vediamo nel dettagli tutti i film pronti a sbarcare su Amazon Prime Video a partire dal 1 giugno 2021:

Le uscite del 1 giugno:

28 giorni dopo;

Giallo Napoletano ;

; Il gatto a nove code ;

; L’uccello dalle piume di cristallo ;

; Il mondo perduto – Jurassic Park ;

; Totò contro il pirata nero ;

; Totò e Cleopatra ;

; King of Thieves.

L’arrivo del 3 giugno:

Il piccolo yeti.

Il film del 4 giugno:

Black Dahlia.

Le uscite del 5 giugno:

Una su 13.

Il film che debutta sul catalogo l’11 giugno:

Downtown Abbey.

13 giugno

Il grande salto.

Il film del 16 giugno:

Lei è troppo per me.

Le uscite del 18 giugno:

Into the Ashes;

Minions.

Il film in arrivo il 19 giugno:

Pinocchio.

L’arrivo del 21 giugno:

Dear White People.

Il film del 25 giugno:

Tutti per 1 – 1 per tutti.

L’uscita del 29 giugno:

Pride and Glory – Il prezzo dell’onore.

I film in arrivo il 30 giugno: