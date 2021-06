Carolina Marconi chi è: carriera e vita privata dell'ex concorrente del Grande Fratello

Carolina Marconi è una showgirl nata in Venezuela nel 1978 e naturalizzata italiana. È proprio in Italia che decide di avviare la sua carriera nel mondo della televisione dove raggiungerà la notorietà in seguito alla partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello.

Galeotta l’Italia anche per l’amore: è proprio qui infatti che la Marconi ha incontrato il compagno Alessandro Tulli, ex calciatore.

Carolina Marconi: l’esordio con Beato tra le donne

Nel 1997 Carolina Marconi fa il suo debutto in televisione come valletta del varietà estivo di Canale 5, Beato tra le donne. Negli anni successivi, Carolina Marconi prende parte ad altri programmi sul piccolo schermo spaziando dall’intrattenimento di Stasera Pago Io condotto da Rosario Fiorello al programma italiano dedicato al calcio, Goleada.

Nel 2000 Carolina Marconi si cimenta, per la prima volta, con la recitazione nel film Intrigo a Cuba che, però, uscirà in Italia soltanto dopo la partecipazione della Marconi al Grande Fratello.

Carolina Marconi: la partecipazione al Grande Fratello

Carolina Marconi, nel 2004, entra nella casa del Grande Fratello per la quarta edizione del reality show di Canale 5. È durante il programma che conosce il dj Tommy Vee, con il quale instaura una relazione che finirà un anno più tardi, nel 2005.

La partecipazione di Carolina Marconi al Grande Fratello ha aperto diverse porte per la showgirl.

Nel 2006 veste, per la prima volta, i panni di conduttrice al fianco di Taiyo Yamanouchi nel programma comico, Tintoria Show, in onda su Rai 3. Successivamente, Carolina Marconi si cimenta nuovamente nella recitazione con le serie televisive Un posto al sole e Baciati dall’amore e il film, nel 2015, Matrimonio al Sud.

Carolina Marconi e l’incontro con il compagno Alessandro Tulli

Nel 2014 scoppia l’amore tra Carolina Marconi e Alessandro Tulli.

La loro relazione è nata da un’amicizia che si è poi evoluta in qualcosa di più importante che dura da 7 anni. Si è da tempo vociferato di un loro possibile matrimonio.

Carolina Marconi e la confessione della malattia su Instagram

Era appena il 21 maggio scorso quando Carolina Marconi ha voluto condividere con i suoi numerosi follower la sua personale battaglia contro un tumore al seno diagnosticatole in primavera. Così, con un lungo post Instagram, la Marconi ha voluto raccontare step by step la sua lotta quotidiana e il momento più difficile, la presa di coscienza.