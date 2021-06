Il 28 maggio 2021 Giacomo Urtis, il noto chirurgo estetico, spesso nei salotti tv, ha lanciato il suo ultimo singolo, una nuova canzone che si candida ad essere un tormentone dell’estate 2021 ed è stata scritta e cantata insieme allo youtuber ed influencer Leonardo Decarli. Gli occhi di tutti, però, non sono puntati tanto sulla canzone in sé, ma se Barbara d’Urso, citata nel brano, e sugli ospiti vip della canzone.

Giacomo Urtis lancia Gossip

Che Giacomo Urtis sapesse cambiare volto lo avevamo già imparato grazie a tutti i suoi cambiamenti fisici. Ma che il chirurgo estetico si fosse reinventato anche cantante era notizia per pochi.

Noto personaggio televisivo di tanti programmi come Non è la d’Urso e concorrente nell’ultima edizione del GF Vip5, Giacomo ha infatti da tempo intrapreso la carriera di artista musicale cercando di entrare nel mondo della musica a suoi di tormentoni. Ci aveva già provato in passato quando per la prima volta nel 2018 ha lanciato il suo primo singolo Tìa, una sorta di reggaeton cantato in spagnolo dalle alterne fortune.

Giacomo Urtis parla di… Barbara d’Urso

In vista dell’estate 2021 però ci riprova con il suo ultimo singolo dal titolo Gossip in collaborazione con lo youtuber ed influencer Leonardo Decarli.

Mai titolo fu più azzeccato per un personaggio che ha fatto delle vicende mondane il suo cavallo di battaglia, soprattutto per le ospitate tv. Nel pezzo cavalca quest’onda fornendo il suo punto di vista sul Gossip e sulla sua utilità “per apparire, per qualche giornale, che fa parlare“, come dice spesso nel testo. La chicca sta poi nella citazione dedicata all’amica Barbara d’Urso, che vede nel suo studio gli ospiti “a dire la verità“, canta lui.

Nel video anche Denis Dosio e Sonia Lorenzini, anche loro ex gieffini e suoi amici.