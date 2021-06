Khaby Lame è il personaggio del momento, apprezzato in Italia e riconosciuto anche dal mondo intero attraverso i suoi brevi video sulla piattaforma TikTok. Il giovane ha recentemente svelato i suoi piani futuri, raccontando cosa bolle in pentola, e dando qualche succosa anticipazione che riguarda Will Smith.

Khaby Lame: il giovane del momento

Il giovane tiktoker di Chivasso, cittadina alle porte di Torino, sta segnando record su record grazie ai suoi video da centinaia di milioni di visualizzazioni. La comicità semplice e trasversale di Khaby Lame ha fatto breccia sui social da un anno a questa parte, quando il ragazzo ha fatto il suo debutto sulla piattaforma più in voga tra i giovanissimi, TikTok.

A marzo dello scorso anno, quando è arrivato il boom di visualizzazioni in seguito all’iscrizione su TikTok, nemmeno lui ci credeva in questa parabola ascendente ed è forse questo ciò che lo contraddistingue e lo fa rimanere umile. In 14 mesi ha battuto tutti i record italiani sia di visual che di follower, posizionandosi al primo posto delle due speciali graduatorie nel nostro Paese. Ed ora in tanti hanno puntato gli occhi sui suoi video, anche all’estero, basti pensare che il totale dei suoi follower supera l’intera popolazione italiana.

Numeri vertiginosi ed assurdi che da tempo ormai lo hanno portato non solo sugli smartphone di noi comuni mortali ma anche su quelli di alcuni personaggi famosi sia in Italia che all’estero che ormai fanno a gara per comparire nei suoi video. Le sue collaborazioni con personaggi famosi, tanti dei quali calciatori come gli juventini Arthur, McKennie e Del Piero, stanno facendo il giro del mondo e gli stanno consentendo di imporre la sua comicità ad un pubblico sempre crescente tra i quali spiccano anche volti noti del cinema mondiale.

I progetti futuri di Khaby Lame

In una recente intervista rilasciata dal giovane a The Post Internazionale ha anticipato una futura collaborazione che risultava impensabile anche a Khabi fino a qualche mese fa.

Il tiktoker ha infatti anticipato che in autunno volerà negli Stati Uniti d’America per collaborare con un mostro sacro del cinema mondiale come Will Smith: “Un video con Will Smith, in autunno dovrei andare in America“, ha detto.

Ed ancora si è lasciato sfuggire anche alcune richieste di collaborazioni di un certo calibro, dal giocatore del Real Madrid Marcelo per arrivare addiritura alla piattaforma di Netflix.

Anche se Khabi han raccontato di avere un grande sogno ovvero quello di collaborare con Checco Zalone. “Mi hanno proposto di fare l’allenatore dell’Uganda in un film, poi mi ha cercato Netflix, mi hanno invitato in America… Mi hanno scritto tante persone famose… Devo raggiungere Marcelo, il giocatore del Real, che vuole fare un video…“, ha raccontato infatti.

Non ha voluto lasciare maggiori informazioni a riguardo ma sembra che qualcosa stia bollendo in pentola. Per ora i fan si dovranno accontentare dei suoi video già pubblicati sui suoi account ufficiali ma presto vedranno Khaby Lame alle prese con nuovi ospiti ed entusiasmanti progetti.

