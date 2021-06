Manca sempre meno all’inizio di Love Island, il dating show che vedrà il debutto di Giulia De Lellis nei panni di conduttrice. I concorrenti del programma saranno uomini e donne single, disposti a mettersi in gioco per trovare l’amore. In queste ore, sono stati rivelati i nomi e i volti dei futuri concorrenti della trasmissione: 10 ragazze e ragazzi pronti a entrare nella villa che la produzione ha allestito per loro.

L’emozione di Giulia De Lellis: presentati i concorrenti di Love Island

Nelle ultime ore, sulle pagine Instagram di Giulia De Lellis, Love Island Italia e Cosmopolitan sono apparsi numerosi post e storie dedicati alla nuova trasmissione che dal 7 luglio andrà in onda su Discovery+.

L’influencer si è detta molto emozionata per l’inizio della sua prima esperienza da conduttrice. “Sono all’interno della villa di Love Island, ma non posso mostrarvi nulla se no si arrabbiano” ha annunciato poco fa. “Correte immediatamente sul profilo ufficiale di Love Island, perché sono uscite le anticipazioni sui nostri lovers, sui concorrenti, quindi sui ragazzi e sulle ragazze che parteciperanno al programma. Vi dico solo che io già li amo!”.

La pagina Instagram di Love Island ha pubblicato alcune brevi presentazioni dei futuri concorrenti.

La rivista Cosmopolitan ha invece condiviso alcuni video in cui sono proprio i ragazzi e le ragazze a parlare di sé raccontandosi al pubblico.

Le concorrenti di Love Island

Come anticipato, i concorrenti di Love Island saranno in totale 10: 5 ragazzi e 5 ragazze. Una di queste sarà Cristina Carpana, 23enne “dolce, solare e romantica”, che lavora come addetta vendita in un negozio di trucchi. “In un uomo mi fa impazzire il fatto che sappia sedurmi, corteggiarmi ma portandomi comunque rispetto” spiega Cristina, che si ritiene intraprendente e ammette di essere “troppo cocciuta, troppo testarda”.

“Quando voglio una cosa, vado e me la prendo” rivela.

Ha 23 anni anche Giulietta Romano, che di professione fa la modella. “Una caratteristica che mi fa subito innamorare di qualcuno è il sorriso” ammette la futura concorrente di Love Island che si ritiene molto determinata, ma “poco paziente”.

Romantica ma “alla ricerca delle farfalle nello stomaco”, così viene presentata la 24enne Monica, che studia economia e lavora nella società di famiglia. “Una caratteristica che mi fa subito innamorare di qualcuno…in un ragazzo sicuramente sono i capelli, il ciuffo” ammette sorridendo.

Monica si presenta come una “persona molto determinata”, ma non nega di essere anche testarda.

Fra le ragazze ci sarà ancora Giulia Venturi, di 23 anni con la sua “simpatia travolgente”. Attualmente disoccupata, Giulia spiega di essere attratta dai tatuaggi, si ritiene carismatica e ammette di temere fortemente la noia: “Io mi annoio subito delle persone”.

L’ultima ragazza nel gioco sarà la 23enne milanese Rebeca Di Filippo “ragazza dall’anima forte, testarda e determinata”. Anche lei disoccupata, rivela di lasciarsi attrarre dall’atteggiamento degli uomini che frequenta: “Mi deve far ridere, l’atteggiamento, come si muove, mentre mi guarda, se mi guarda, come mi tocca, ma soprattutto come si comporta con le mie amiche”.

Parlando di sé, la giovane concorrente ammette di essere “troppo diretta, esplicita”, al punto di far credere di essere “cattiva”, ma non nasconde si sapere essere anche molto passionale.

I concorrenti di Love Island

Fra i ragazzi che parteciperanno a Love Island, c’è il 25enne Denis “modello sicuro di sé, forte e deciso”. “Una caratteristica che mi fa subito innamorare di qualcuno è la simpatia e l’essere divertenti e dinamici” rivela.

Amante dell’allegria, Denis spiega di essere una persona molto sorridente, ma aggiunge “a volte esagero e sono un po’ troppo estroverso”.

Ha 22 anni, lavora come muratore e non vede l’ora di trovare l’amore, così viene presentato il toscano Daniel che oltre a collaborare con l’impresa di famiglia, si cimenta anche nei panni di modello. Pensando a ciò che gli permette di innamorarsi di una persona, Daniel rivela di lasciarsi colpire dallo “stile”. Parlando di sé invece ammette di essere “molto spontaneo” e talvolta “troppo pignolo”, al punto da risultare “troppo pesante”.

È toscano anche Cesare, che ha 27 anni e lavora come ristoratore. “Una cosa che mi fa subito innamorare di una persona è sicuramente il senso dell’umorismo e il carattere molto spigliato” ammette. Cesare ritiene di avere una personalità molto forte, ma non nasconde di essere anche permaloso.

Antonino ha 28 anni, viene dalla provincia di Palermo, è un pugile agonista e lavora come istruttore di fitness funzionale. “Una caratteristica che mi fa subito innamorare di una donna è quando riesce a fare delle smorfie da bambina– rivela- mi fa letteralmente ingrandire il cuore. Si ritiene carismatico e sensuale, ma ammette di essere testardo e orgoglioso.

Christian ha 23 anni, ama la musica e ha un carattere molto sorale. Originario del Camerun, il futuro concorrente di Love Island lavora come istruttore di Zumba e ammette di apprezzare la sincerità e la semplicità nelle persone. Parlando del suo carattere, Christian rivela di essere “sempre super positivo” e senza mezzi termini aggiunge: “Difetti non ne ho”.