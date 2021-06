Raoul Bova torna in tv per accompagnare nuovamente il giovedì sera degli affezionati telespettatori di Canale 5. Il film Ultima gara lo vede protagonista e regista del lavoro, con la partecipazione straordinaria di volti noti del nuoto italiano come l’ex campione del mondo di stile libero Filippo Magnini. Tutto sulla trama ed il cast del film in onda giovedì 3 giugno su Canale 5.

Ultima gara: il cast e le curiosità del film in onda giovedì 3 giugno 2021 su Canale5

Ultima gara è un docufilm che mette in scena la vita di 3 ex nuotatori. La pellicola è stata presentata al Giffoni Film Festival nell’edizione del 2020 e vede Raoul Bova nella doppia veste di attore e regista al fianco di Marco Renda.

Il cast del film vede la partecipazione straordinaria di atleti di spicco del nuoto italiano degli ultimi venti anni che si cimentano in questa esperienza vestendo i panni di alcuni nuotatori. Si registrano le partecipazioni di Massimiliano Rosolino, campione olimpico di Sidney 2000 che dopo aver smesso con la carriera da sportivo si è concentrato sulla carriera televisiva prendendo parte a programmi come Ballando con le Stelle e diventando inviato speciale del reality show L’Isola dei Famosi. Fanno parte del cast anche Filippo Magnini ed Emiliano Brembilla, volti noti del nuoto italiano.

Si registra anche la partecipazione straordinaria di Manuel Bortuzzo, il giovane nuotare rimasto ferito in una sparatoria, che interpreterà se stesso e porterà sul piccolo schermo la sua storia.

Ultima gara: la trama del film in onda giovedì 3 giugno 2021 su Canale5

Raoul Bova porta in televisione su Canale 5 una storia di amicizia di 3 ex nuotatori che vuole raccontare e tramandare i valori dello sport e della vita. Il film sarà incentrato sula forza dell’amicizia e su quello che essa può rappresentare per superare i propri limiti, che siano mentali o fisici, e che spesso rappresentato un limite solo per chi non li sta vivendo in prima persona.