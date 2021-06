La notizia ha già fatto il giro del web: lo chef Andrea Mainardi diventerà papà per la seconda volta. Ad annunciarlo, la moglie, Anna Tripoli, attraverso un lungo e commovente post su Instagram.

Andrea Mainardi papà-bis: l’annuncio della moglie Anna Tripoli

A dare la notizia al pubblico è stata la moglie di Andrea Mainardi, Anna Tripoli, con un lungo e commovente post su Instagram che ha in poco tempo fatto il pieno di like. Proprio in questi istanti infatti il celebre chef ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha esternato la felicità data dalla notizia dell’arrivo di un secondo figlio. Così, allegando un dolcissimo scatto dello chef intento a baciare il pancione della compagna, Anna Tripoli ha voluto dare il felice annuncio: “La felicità come l’ho sempre immaginata da piccola è tutta in questa fotografia“.

E ancora, sempre la Tripoli con palpabile emozione: “So di essere nel posto dove sognavo di arrivare da bambina, tra le braccia di mio marito e con il cuore che scoppia d’amore per il nostro bimbo“, commentando poi con tanti cuoricini blu che fanno presupporre che la coppia sia in attesa di un maschietto.

L’annuncio di Anna Tripoli sui social. Fonte: Instagram

La felicità dello chef Mainardi: “Ed eccoci qui, con le mani sul pancino“

“Qualsiasi sia la vostra immagine di felicità, godetevi ogni singolo istante perché non c’è cosa più bella che piangere di gioia“, scrive poi la Tripoli a conclusione del post mandando un forte messaggio.

E anche lo stesso Mainardi, sul suo profilo Instagram, ha voluto commentare la lieta notizia non con meno entusiasmo: “Ho sempre avuto l’obiettivo di farti stare bene, di renderti felice e di vederti sempre sorridere. Ed eccoci qui adesso, con le mani sul tuo pancino, con il cuore che scoppia, con un TI AMO ancora più potente. Signore e Signori, sarà un Mainardino“.

La gioia di Mainardi su Instagram

Andrea Mainardi: la grande gioia dopo il dolore

La notizia di un fratellino per Michelle, figlia di Mainardi avuta da un precedente matrimonio, arriva a più di un anno dal lutto (e dolore) per la morte del padre. Sicuramente, il 2020, e parte del 2021, sono stati duri per chef Mainardi ma il nuovo arrivo darà sicuramente quel senso alla vita che, fino ad oggi, sembrava perduto.