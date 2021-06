La prima serata del venerdì di Italia 1 si tinge di fantascienza con uno dei titoli più importanti degli ultimi anni. Arriva in televisione a partire dalle ore 21:20 Interstellar, film del 2014 con i premi Oscar Matthew McConaughey e Anne Hathaway nel cast. La trama, le curiosità ed il cast completo del film.

Interstellar: il cast e le curiosità del film in onda venerdì 4 giugno 2021 su Italia1

Interstellar è un film del 2014 diretto dal regista e sceneggiatore britannico Christopher Nolan, uno dei più importanti ed acclamati degli ultimi 20 anni. Qui anche in chiave di produttore esecutivo al fianco di sua moglie, racconta un futuro non tanto positivo per la razza umana che sarà spinta ad andare in cerca di un pianeta abitabile diverso dal nostro.

Il regista in questo film tocca temi etici vicini a tutti noi ( la lotta contro lo sfruttamento dell’ambiente, l’abitabilità del nostro pianeta edi cambiamenti climatici) lo fa raccontando la storia d’amore tra un padre ed una figlia che valica anche le frontiere dello spazio e del tempo per mettere in salvo l’intera specie.

I due protagonisti della storia sono per l’appunto Matthew McConaughey che interpreta Joseph Cooper e sua figlia Murphy “Murph” Cooper interpretata da grande dall’attrice Jessica Chastain.

Compongono il cast anche Anne Hathaway nei panni di Amelia Brand, una biologa che sarà fondamentale per le sorti della storia, Michael Caine che qui interpreta il Professor Brand padre della biologa e che nella sua carriera è stato già diretto più volte e con successo da Nolan come in The Prestige.

Interstellar: la trama e le curiosità del film in onda venerdì 4 giugno 2021 su Italia1

In un futuro che ormai si trascina stancamente in un mondo sofferente e malandato, un gruppo di scienziati cerca di trovare la chiave per attraversare lo spazio in cerca di un mondo nuovo che possa ospitare l’intera umanità ormai ridotta allo stremo dai cambiamenti climatici che loro stessi hanno causato e che li ha lasciati senza cibo.

Joseph Cooper e sua figlia Murph riescono a decifrare delle coordinate che sono apparse stranamente nella stanza della bambina. Raggiungendo così il luogo indicato si trovano di fronte ad una base segreta dove un gruppo di scienziati sta cercando di trovare il modo per salvare l’umanità.

Joseph, capace ingegnere ed ex pilota, si aggiunge dunque alla spedizione che andrà in giro per l’universo in cerca di un nuovo pianeta abitabile.

Durante il viaggio interstellare sarà accompagnato da fidati compagni che lo aiuteranno a trovare la chiave da fornire a qualcuno che possa risolvere il problema che attanaglia l’intero mondo.