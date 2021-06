Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Il sabato che si configura al vostro orizzonte, carissimi amici dell’Acquario, sembra porvi davanti ad un ottimo cielo! Gratificati e riempiti di nuove energie e vitalità, i vostri rapporti faranno degli importanti passi avanti in giornata, sia che siano amorosi o amicali, ma anche lavorativi.

Venere e Marte, però, sono opposti e rendono l’amore leggermente travagliato, ma fortunatamente senza sconvolgerlo! Il lavoro procederà abbastanza bene, ma non è ancora arrivato il momento per voi di conoscere quelle importanti migliorie che gli astri vi offriranno nel corso dell’estate!

Oroscopo Acquario, 5 giugno: amore

La sfera amorosa, cari Acquario, sembra poter essere segnata da una piccola discussione con la vostra dolce metà. Forse la causa è che talvolta tendete ad ignorare le esigenze del vostro partner, facendo però prevalere le vostre e pretendendo anche un po’ troppo.

Cercate di non affrontare la questione con rabbia, ma ascoltate cose ha da dirvi l’altra persona, potreste rendervi conto che non ha poi tutti i torti.

Oroscopo Acquario, 5 giugno: lavoro

Sul posto di lavoro, dopo esservi impegnati per completare le mansioni abituali, godrete ancora di grandissime energie per dare il via a qualche nuovo progetto. Coltivatelo con cura e portatelo a termine senza abbandonarlo a metà, così facendo vi potrete garantire qualche bella miglioria lavorativa prima della fine dell’estate!

Oroscopo Acquario, 5 giugno: fortuna

Buone, ma non eccelse, le offerte che la Dea bendata della fortuna vi avanza nel corso di questo sabato!

Sembra che un grande ed emozionante sorpresa possa stupirvi e riempirvi il cuore di calore, carissimi amici dell’Acquario!