Oroscopo Ariete

Cari Ariete, buona la giornata che vi si parerà davanti questo sabato, grazie soprattutto alla Luna in angolo positivo! Occhio solamente alla sfera amorosa, decisamente poco gratificata dai transiti della giornata.

Oroscopo Toro

Amici del Toro, Marte e Venere per voi assumeranno una posizione abbastanza vantaggiosa!

Una nuova passionalità allieterà i vostri rapporti sentimentali, oppure vi spingerà verso alcune nuove conoscenze!

Oroscopo Gemelli

Il sabato che sta per aprirsi al cospetto di voi amici dei Gemelli sembra essere caratterizzato da una notevole voglia di divertimento! Uscite con gli amici di sempre, grazie anche alla rinnovata socievolezza che gli astri vi offrono!

Oroscopo di domani di 5 giugno: leggi l’articolo completo

Oroscopo Cancro

Cari amici del Cancro, vi attende un piacevole e gratificante sabato! Grazie a Marte e Venere, positivi, sarete invogliati a cambiare alcuni aspetti della vostra vita che non vi piacciono così tanto, incontrando una nuova felicità!

Oroscopo Leone

Voi nati sotto il segno del Leone, nel caso siate single questo sabato cercate di evitare di impegnarvi nella ricerca dell’amore.

Sul lavoro, però, sarete veramente in grado di dare il massimo di voi stessi!

Oroscopo Vergine

Amici della Vergine, preparatevi ad attraversare una giornata di sabato segnata da un eccessivo livello di nervosismo. Marte e Venere, però, nel frattempo, sostengono i vostri progetti e ambizioni rendendoli più semplici da ottenere!

Oroscopo Bilancia

Voi della Bilancia dovreste essere al cospetto di una giornata segnata dall’opposizione della Luna nei vostri piani astrali.

Rimandate gli appuntamenti che avete fissato, perché gli accordi non sembrano condurre a nulla di buono.

Oroscopo Scorpione

Carissimi Scorpione, il vostro sabato non sembra essere affatto positivo, ma neanche pessimo, non preoccupatevi! La Luna vi farà incappare in alcune complicazioni fastidiose, causandovi anche un malessere generalizzato.

Oroscopo Sagittario

Amici nati sotto il Sagittario, grazie alla Luna dovreste trovarvi davanti ad un sabato abbastanza piacevole!

Un buon umore, unito ad una generale tranquillità vi permetterà di affrontare qualsiasi difficoltà con il cuore leggero.

Oroscopo Capricorno

Cari Capricorno, un bel sabato sembra configurarsi al vostro orizzonte, segnato da buone e notevoli opportunità sul posto di lavoro! Occhio solo alla sfera amorosa, l'aspetto meno positivo della giornata.

Oroscopo Acquario

Voi dell’Acquario sembrate essere davanti ad una giornata caratterizzata da un sole veramente bello!

Delle buonissime energie vi renderanno anche più vitali e attivi, soprattutto nei vostri rapporti con gli altri!

Oroscopo Pesci

Infine, carissimi amici nati sotto i Pesci, il vostro sabato sembra essere abbastanza tranquillo! La sfera amorosa non sembra essere al massimo della forma, ma quella lavorativa procederà veramente spedita!

