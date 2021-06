Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, state attenti al sabato che sta per aprirsi davanti a voi perché l’opposizione della Luna non sembra promettere nulla di buono. Nel caso vi fosse possibile cercate di rimandare quegli appuntamenti lavorativi che avete fissato, perché non sembrate particolarmente in grado di chiudere degli accordi vantaggiosi.

Quel Mercurio positivo accentua e migliora le idee che avete in testa, ma sempre meglio non sfidare il destino provando ad ottenere quello che volete voi. Potreste anche dover esporre una volta per tutte le vostre insofferenze al partner, per risolverle assieme!

Oroscopo Bilancia, 5 giugno: amore

Cari Bilancia impegnati in una relazione sentimentale, seppur questo sabato non sia così tanto positivo per le iniziative, una buona idea potrebbe essere affrontare tutti quei problemi che rovinano la vostra coppia.

Non è mai una cosa buona trascurare le insofferenze e i problemi perché soli non si risolvono, ma assieme potreste facilmente capire come muovervi, ritrovando quell’intesa leggermente carente nell’ultimo periodo.

Oroscopo Bilancia, 5 giugno: lavoro

La giornata lavorativa sembra essere segnata dai peggiori influssi di questa giornata. Non aspettatevi chissà quale situazione scomoda o faticosa, ma sembra essere certo che gli accordi che concludete in giornata non siano poi così tanto positivi. Una buona idea potrebbe essere rimandarli, anche solamente a lunedì quando le stelle saranno più favorevoli.

Oroscopo Bilancia, 5 giugno: fortuna

Buono, però, l’influsso che la Dea bendata dalla fortuna sembra volervi garantire nel corso di questo non eccelso sabato, amici della Bilancia! Tenete gli occhi aperti e accogliete con le braccia spalancate quella sorpresa che il destino ha nascosto da qualche parte in questa giornata!