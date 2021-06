Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Il sabato che attende voi carissimi amici del Leone ha tutte le carte in regola per essere decisamente buono e gratificante! La Luna è positiva nella vostra orbita, ma come talvolta accade non riesce ad avere un’influenza concreta e diretta, quanto piuttosto accentua e migliora le belle sensazioni che interessano il vostro cuore.

Il lavoro dovrebbe procedere a gonfie vele in giornata, ma le possibilità di incontro per voi amici single non sembrano essere molto gratificanti o positive. All’interno della sfera amicale potreste rendervi conto che chi considerate amico, in realtà serba alcuni segreti non proprio positivi.

Oroscopo Leone, 5 giugno: amore

Amici single del Leone, occhio a quello in cui decidete di impegnarvi nel corso di questo sabato, perché i nuovi incontri non sembrano poter essere positivi. Seppur, infatti, non si possa escludere che qualcuno lo conosciate e che riusciate anche ad instaurarci qualcosa in giornata, molto presto potreste accorgervi che non si tratta assolutamente di una persona a voi congeniale.

Certo, divertirsi non è proibito, ma non riponeteci troppa fiducia perché potreste rimanerne delusi.

Oroscopo Leone, 5 giugno: lavoro

La sfera lavorativa sembra essere abbastanza buona e gratificata da qualche situazione decisamente interessante. Potrete concludere tutte le mansioni che vi siete fissati o che vi hanno affibbiato, facendovi poi anche carico delle mansioni di qualcun altro in difficoltà.

Se qualche progetto vi frulla in testa e l’avete valutato a dovere, proponetelo e garantitevi quella bella figura che da tempo aspettate!

Oroscopo Leone, 5 giugno: fortuna

La fortuna sembra essere carente in giornata, ma almeno non assente o opposta, cari Leone! Forse una piccola sorpresa vi attende da parte della vostra dolce metà, oppure dalla famiglia nel caso siate single, ma poco importa dove possiate trovarla, lasciatevi sorprendere ogni tanto!