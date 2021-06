Quel bambino non sarà mai tuo verrà trasmesso per la prima volta quest’oggi. Rai 2 propone il film in prima tv assoluta venerdì 4 giugno 2021 alle ore 21:15 circa. La trama della pellicola pubblicata nel 2020.

Quel bambino non sarà mai tuo: la storia raccontata nel film

Quel bambino non sarà mai tuo mette sul piccolo schermo una storia intensa e piena di punti oscuri che vedono protagonista Tracy, una ragazza che deve gestire nel modo migliore la sua gravidanza.

Tracy McCann è una giovane che per tirar su qualche soldo lavora come cameriera in un ristorante. La ragazza non vive una bellissima situazione fatta di una difficoltà economica e di un rapporto complicato con il compagno Bobby.

L’uomo infatti è molto violento con Tracy e mette la ragazza in una scomoda situazione: quando la giovane scopre di essere rimasta incinta decide di non dirgli nulla per evitare ulteriori complicazioni.

Di nascosto dall’uomo cerca dunque una soluzione: dare in adozione il futuro nascituro che però non è ancora nato. Altra complicazione all’idea di Tracy sta nel fatto che per affidare un bambino alla macchina dell’adozione servirebbe il consenso del padre biologico. Viste le difficoltà cerca una soluzione alternativa e si affida ad una strada non proprio lecita che le consiglia la stessa agenzia alla quale si era rivolta.

Sceglie così di dare in adozione il bambino ad una coppia di persone fidate suggerite dall’agenzia: Genevieve, una infermiera, ed il suo marito Patrick.

Vista la situazione la coppia proporrà alla giovane di andare a vivere da loro e Tracy accetterà per più ragioni tra le quali allontanarsi dal violento Bobby e condurre la gravidanza in un contesto più salutare.

Le cose però non saranno così semplici e la ragazza scoprirà presto che la coppia non è così affidabile come si era presentata dato che nasconde un passato molto particolare che metterà sull’attenti Tracy e le farà pensare bene al da farsi.

Quel bambino non sarà mai tuo: le informazioni

Quel bambino non sarà mai tuo è un film di genere thriller del 2020, diretto da Damián Romay, con Hannah Bamberg e Daniel Contois. La pellicola ha una durata 89 minuti.