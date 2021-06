Continua su Rai 3 la saga di film dedicata alla figura di Elisabetta ed alla sua vita. Il secondo film della trilogia dal titolo Sissi – La giovane imperatrice verrà trasmesso venerdì 4 giugno 2021 alle ore 21:20 sulla terza rete Rai. Tutto sul cast e la trama del film con l’indimenticata attrice Romy Schneider nel ruolo della protagonista.

Sissi – La giovane imperatrice: il cast del film in onda venerdì 4 giugno 2021 su Rai 3

Sissi – La giovane imperatrice (in lingua originale dal titolo Sissi – Die junge Kaiserin) è un film rilasciato nel 1956 e diretto da Ernst Marischka. Il regista e sceneggiatore austriaco ha curato tutti e tre i film della saga sulla vita dell’imperatrice austriaca Elisabetta e risultano essere i suoi film più conosciuti.

La pellicola anticipa il terzo e capitolo conclusivo dal titolo Sissi – Il destino di un’imperatrice del 1957 e vede confermato in gran parte il cast del primo film. Vedremo dunque nuovamente Romy Schneider, Karlheinz Böhm, Magda Schneider, Gustav Knuth, Vilma Degischer e Josef Meinrad.

Una curiosità sulla pellicola vede protagonista il doppiaggio in lingua italiana. Infatti è risaputo come le prime versioni ufficiali di tutti e tra i film ad oggi siano introvabili.

Per questo in circolazione in Italia si trovano i tre lavori con il doppiaggio curata dall’indimenticato Oreste Lionello e dalla sua casa di doppiaggio, che furono realizzati negli anni ottanta.

Sissi – la giovane imperatrice: la trama del film in onda venerdì 4 giugno 2021 su Rai 3

Elisabetta è ormai diventata la sposa di Francesco Giuseppe imperatore d’Austria e si trova ad affrontare le prime difficoltà della vita di corte.

Le prime difficoltà da affrontare sono portate dall’ingombrante figura di Sofia, l’arciduchessa che in qualche modo li aveva fatti conoscere per sbaglio, che non ha mai accettato la coppia formata da Sissi e dal figlio Francesco.

Per questo motivo la duchessa si metterà in mezzo alle vicende della coppia arrivando anche a sottrarre loro la prima figlia perché non li reputa in grado di essere all’altezza del ruolo e dell’essere genitori.

La giovane Sissi sarà quindi sconfortata anche dal comportamento del marito che non intende opporsi alla figura della madre. La storia si svolgerà inoltre in un contesto politico in constante fermento che racconterà il ruolo fondamentale di Sissi.