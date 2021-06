Flora Canto, la compagna del noto attore e comico Enrico Brignano, sarà presto alla conduzione del suo primo programma tv interamente dedicato alla figura della mamma. In Fatto da Mamma, in programmazione a partire da sabato 5 giugno 2021 e per 7 puntate, la conduttrice racconterà con le ospiti in studio cosa vuol dire essere mamma ed il meraviglioso rapporto che si può instaurare con i figli.

Fatto da mamma: il nuovo programma di Rai1

L’attrice Flora Canto debutterà alla conduzione di un programma televisivo tutto suo. Si chiamerà Fatto da mamma ed accompagnerà il sabato dei telespettatori nella fascia oraria di poco precedente il Tg1 per 7 puntate dalla lunghezza di un’ora circa.

Il focus del programma sarà quello di raccontare la maternità con l’esperienza vissuta in prima persona da Flora ed anche di tutte le sue ospiti che si susseguiranno al suo fianco. L’attrice infatti è alla seconda gravidanza dato che aspetta il secondo figlio dallo showman romano Enrico Brignano. Tra una chiacchierata e l’altra la conduttrice e le sue ospiti affronteranno vari temi legati alla maternità e si cimenteranno anche ai fornelli seguendo i consigli di alcuni esperti del settore.

Fatto da mamma: le ospiti che vedremo nel programma

Le puntate della prima stagione del programma si stanno registrando in questi giorni, come riportato da Tvblog, ed andranno in onda a partire dal 5 giugno 2021.

Flora Canto sta terminando di girare le puntate che hanno avuto come ospiti mamme volti noti della tv e dello spettacolo italiano.

Tra le 7 protagoniste delle puntate figurano infatti la showgirl Elena Santarelli, l’attrice Monica Cruz, la conosciuta Maria Grazia Cucinotta, la presentatrice Matilde Brandi, l’attrice Tosca D’Aquino, la ballerina e presentatrice Carmen Russo e Veronica Maya.

Approfondisci

Enrico Brignano: chi è lo showman di Solo un’ora vi vorrei, carriera e amori

Verissimo, Enrico Brignano e Flora Canto presto genitori per la seconda volta: svelato il sesso del nascituro

Flora Canto e Enrico Brignano aspettano il secondo figlio, il dolce annuncio : “Tra poco saremo in 4”