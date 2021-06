Due italiani sono rimasti coinvolti in una sparatoria avvenuta durante una festa in casa a Ibiza. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, uno dei due sarebbe in gravi condizioni. Al momento l’identità dei due giovani non è stata resa nota, si tratterebbe di un 28enne e un 35enne.

Pochi giorni fa un’altra tragedia, sempre a Ibiza, una coppia è deceduta precipitando dal balcone, una delle due vittime era una giovane di nazionalità italo-spagnola .

Sparatoria a una festa a Ibiza: feriti due italiani

Secondo quanto riferisce AdnKronos, due cittadini italiani sarebbero rimasti feriti durante una sparatoria in una festa privata a Ibiza.

Tutto sarebbe accaduto intorno alle 2.45 del mattino, ora locale, a Santa Eulària.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, immediatamente allertate. Sul posto sono giunti agenti della Guardia Civil, della polizia locale di Santa Eulària e due ambulanze. Al loro arrivo, i soccorritori hanno trovato i due italiani feriti.

Le condizioni dei due italiani feriti in una sparatoria a Ibiza

Stando alle prime informazioni, i due italiani sono stati trovati riversi a terra. Il più grave è un 28enne, il quale è arrivato in ospedale in arresto cardiaco e ora si trova ricoverato d’urgenza presso il policlinico Nuestra Senora del Rosario.

Il giovane ha riportato ferite d’arma da fuoco a testa e arti, al momento è in terapia intensiva.

Migliori le condizioni dell’altro italiano, un 35enne, per lui ferite lievi. È stato trasportato presso l’ospedale Can Misses.

La prima ricostruzione della sparatoria

Stando a quanto emerso fino ad ora, la sparatoria è avvenuta intorno alle 3 del mattino. Alcuni individui avrebbero fatto irruzione nella casa aprendo il fuoco. Al momento sul caso indaga la Guardia Civil, le generalità dei due italiani non sono state rese note.

