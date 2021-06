Stefania Nobile è la nuova agente di Fabrizio Corona. La figlia di Wanna Marchi ha annunciato attraverso alcune Instagram stories la collaborazione con l’ex re dei paparazzi, che verrà così rappresentato dall’ex volto delle televendite. “Grande Fabri, faremo un mare di cose assieme“, il messaggio della donna pronta a lanciarsi in questa nuova avventura.

L’annuncio di Stefania Nobile

Stefania Nobile ha fatto un annuncio importantissimo per la sua carriera, che ad oggi la vede impegnata nell’attività di agente. La figlia di Wanna Marchi, con la quale ha per anni formato una delle coppie più note delle televendite, ha infatti intrapreso una nuova strada nel mondo delle agenzie dello spettacolo.

Tra gli artisti e gli esponenti dello showbiz che ha deciso di rappresentare figura anche uno dei personaggi più chiacchierati e discussi: Fabrizio Corona.

L’annuncio di Stefania Nobile è arrivato attraverso una lunga serie di Instagram stories: “Tra pochi minuti farò un post che farà parlare l’Italia e anche il mondo, preparatevi“. Con queste parole ha solo anticipato quanto di importante sarebbe stato annunciato a breve. Ed è nelle successive Stories che ha vuotato il sacco lanciando la clamorosa notizia.

Stefania Nobile nuova agente di Fabrizio Corona

“Adesso posso dirlo. Stasera si sciabola perché da oggi, è ufficiale, sono l’agente di Fabrizio Corona, e quindi me la tiro, capito?“: con queste parole Stefania Nobile ha ufficializzato la notizia. Una collaborazione di indubbia importanza per la donna e per la sua neonata attività di agente dello spettacolo. Considerando soprattutto la portata mediatica del suo nuovo cliente, con il quale promette che verranno realizzati importanti progetti nel futuro: “Grande Fabri, faremo un mare di cose assieme, sei il numero uno“.

L’entusiasmo di Stefania Nobile da una parte, il silenzio dall’altra.

Dagli account social di Fabrizio Corona, infatti, non si è ancora accennato a questa collaborazione. Né conferma né smentita dall’ex re dei paparazzi, in attesa di nuovi sviluppi sulla questione.