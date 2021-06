Vittorio Sgarbi guarito dal cancro: è la sintesi dell’annuncio che lo stesso critico d’arte ha fatto oggi, dopo la rivelazione della malattia arrivata nei mesi scorsi. “È stata dura, ma alla fine è andato tutto bene“, ha dichiarato, lanciando un messaggio dopo la sua battaglia.

Vittorio Sgarbi guarito dal cancro: l’annuncio su Facebook

L’annuncio della sua guarigione è arrivato via Facebook, con un post in cui il critico d’arte e deputato ha parlato del suo percorso di questi ultimi mesi, dopo la rivelazione della malattia.

“È stata dura, ma alla fine è andato tutto bene. Ringrazio quanti si sono presi cura di me (non faccio nomi perché l’elenco sarebbe lungo) ed in particolare i medici e gli infermieri del reparto di Oncologia dell’Ospedale Regina Elena di Roma.

Poi chi, ogni giorno, sta al mio fianco e fa i conti con i miei ‘sgarbi’“.

Il messaggio di Vittorio Sgarbi dopo il cancro: “Si può guarire“

Vittorio Sgarbi ha parlato così al suo pubblico sui social, rivolgendo un ringraziamento al personale sanitario che lo ha seguito nel percorso di cure.

Nel suo post ha rivolto un messaggio a chi si trova ad affrontare la stessa lotta, sottolineando come la guarigione non sia impossibile: “Ho provato la sofferenza fisica di chi combatte questo male, ma voglio dire che dal cancro si può guarire.

Per questo, a chi sta affrontando una sfida come questa, dico: resistere, resistere, resistere! In c**o alla balena. E alle capre“.

Post di Vittorio Sgarbi su Facebook

Sgarbi aveva parlato della malattia per la prima volta durante un suo intervento nella trasmissione La Zanzara, su Radio 24, raccontando come è arrivata la diagnosi: “Ho fatto delle analisi per la prostata. Ho un problema, cerchiamo di resistere. C’è un ingrossamento, c’è qualcosa che stanno analizzando. Non ho avuto metastasi di nessun tipo e la cosa è circoscritta…“.