Giuseppe Rinaldi, conduttore ed autore televisivo, torna con un programma che tratta alcuni famosi e difficili casi di cronaca nera mettendo al centro del racconto gli investigatori che se ne sono occupati da vicino. Detectives – Casi risolti e irrisolti è un true crime show che andrà in onda a partire da sabato 12 giugno 2021 su Rai2 in seconda serata per un totale di 6 puntate ed accompagnerà i telespettatori durante questa estate.

Detectives – Casi risolti e irrisolti: un nuovo programma che farà luce sulla cronaca nera

Partirà sabato 12 giugno 2021 il nuovo programma che tratta casi crime di Rai2 dal titolo Detectives – Casi risolti e irrisolti, nato dalla collaborazione della tv pubblica di Via Mazzini direttamente con la Polizia di Stato.

Lo show, che andrà in onda in seconda serata con un totale di 6 appuntamenti, metterà al centro del racconto alcuni dei casi di cronaca nera che hanno sconvolto il nostro Paese e lo farà raccontando la storia degli investigatori che hanno trattato i casi in prima persona. Le 6 storie narrate nel programma tratteranno sia alcuni casi risolti che altri casi ancora aperti che non hanno trovato un colpevole.

Il conduttore del programma sarà Giuseppe Rinaldi, un uomo che dei racconti di cronaca, sia gialla che nera, ha fatto il centro della sua carriera.

Rinaldi infatti è un volto noto di una delle trasmissioni Rai più amate di sempre per quel che riguarda le sparizioni, dato che dal 1990 collabora con Chi l’ha visto? ricoprendo nel tempo più ruoli e facendosi apprezzare in qualità di inviato, regista ed anche autore.

Il conduttore torna così in televisione dopo l’esperienza su Rai3 con Commissari – Sulle tracce del male, dove raccontava casi di cronaca giudiziaria narrati dall’investigatore che ne ha condotto le indagini proprio come succederà anche in Detectives – Casi risolti e irrisolti.

Le parole di Giuseppe Rinaldi

“Sperimenteremo nuovi linguaggi, il nostro obbiettivo è quello di metterci al servizio non solo dello spettatore, ma della comunità senza indugiare nei dettagli morbosi, anzi faremo l’opposto. Grazie all’importante collaborazione con la polizia di stato, forniremo un racconto dettagliato dei fatti“, ha detto il conduttore durante la presentazione del nuovo programma, riferisce Ansa.

Poi è entrato nel merito di uno dei casi di cronaca di cui si parlerà: “Dove affrontiamo il delitto di Eleonora Scroppo. Non ha mai avuto una risonanza mediatica, era troppo strano; la gente era confusa sul colpevole, non aveva idea, non ha preso.

Noi cerchiamo la verità, insieme alla polizia anche per far luce sulla questione. Quando ho chiesto agli investigatori che ho contattato cosa gli è rimasto dei loro casi, mi hanno risposto tutti che sono proprio le indagini irrisolte a restare impresse“.

Detectives – Casi risolti e irrisolti: i casi di cronaca