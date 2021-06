Il thriller La frode andrà in onda su Rete4 in prima serata domenica 6 giugno a partire dalle ore 21:20. La pellicola del 2012 cede come protagonista Richard Gere che qui interpreta un facoltoso uomo di affari. Tutto sulla trama ed il cast del film.

La frode: il cast del film con Richard Gere che andrà in onda domenica 6 giugno su Rete4 alle ore 21:20

La frode (Arbitrage) è un film del 2012 scritto e diretto dal regista statunitense Nicholas Jarecki, esperto in documentari che qui si diletta in un thriller intenso. Nicolas è fratello d’arte dei più noti Andrew e Eugene Jarecki anch’essi registi.

Il protagonista del film è Richard Gere, uno dei più grandi interpreti del cinema statunitense divenuto famoso ed icona sexy a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 grazie alle sue interpretazioni nei film di successo e diventati cult American Gigolò, Pretty woman ed Ufficiale e gentiluomo. Nel corso della sua lunga carriera ha ricevuto svariati riconoscimenti dai critici cinematografici che lo ha premiato con il Golden Globe per il miglior attore in un film commedia o musicale per il film Chicago. Altra interpretazione di livello degli ultimi anni è quella nella toccante storia di Hachiko – Il tuo migliore amico, dove è nei panni dell’uomo che adotta un cane molto fedele.

Il cast del film si completa con un’altra grande interprete del cinema mondiale come Susan Sarandon, qui nel ruolo della moglie del protagonista Ellen, e del conosciuto attore britannico Tim Roth che interpreta il detective del film.

Robert Miller è un uomo d’affari molto facoltoso che sta per accordarsi per la vendita multimilionaria della sua società. Della sua vita fanno parte la moglie Ellen e la figlia Brooke che lavora per lui.

Nella sua frenetica ed imegnata vita trova anche il tempo per avere una amante che fa la gallerista d’arte di nome Julie.

Una sera è vittima di un incredibile incidente che lo vede coinvolto alla guida mentre tornava da un evento con la sua amante. A causa dell’impatto la giovane perde la vita ed iniziano così i problemi per Robert che al posto di chiamare i soccorsi si dilegua per non destare scandalo pubblico.

L’uomo finirà al centro di una indagine che coinvolge un detective, il più fidato dei suoi amici e le due donne che gli stanno affianco negli affari della sua società.